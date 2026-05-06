Le anticipazioni del 7 maggio 2026 di Un posto al sole tornano con un nuovo episodio della storica soap di Rai 3, in onda alle 20:50. La serie ambientata a Napoli continua a raccontare le vicende dei suoi protagonisti, tra relazioni complesse e dinamiche familiari sempre in evoluzione.

Nel corso della puntata, al centro dell’attenzione ci sarà il rapporto tra Vanni e Ornella, sempre più uniti. La loro vicinanza non passerà inosservata e porterà Raffaele a prendere una decisione per cercare di proteggere il suo matrimonio.

Un posto al sole: Vanni e Ornella sempre più vicini in questa nuova puntata

Secondo le Un posto al sole anticipazioni 7 maggio 2026, la sintonia tra Vanni e Ornella continuerà a crescere. I due mostreranno una complicità evidente, che potrebbe creare tensioni all’interno della coppia formata da Ornella e Raffaele.

Proprio Raffaele, accorgendosi della situazione, deciderà di intervenire organizzando una sorpresa per la moglie. Il suo gesto nasce dal desiderio di recuperare il rapporto e allontanare eventuali incomprensioni.

Nel frattempo, la situazione tra Cristina e il padre diventerà sempre più complicata. I contrasti tra i due si intensificheranno, dando vita a un confronto acceso che rischia di mettere in crisi gli equilibri familiari.

Parallelamente, Marina continuerà a vivere con disagio la presenza di Greta. La convivenza forzata tra le due donne alimenterà tensioni e malumori, rendendo il clima sempre più difficile.

Spazio anche a Gianluca, che cercherà un punto di riferimento in un momento delicato. Il ragazzo troverà conforto nella vicinanza di Rossella, tentando di ritrovare una certa stabilità.

Upas, puntata singola del 7 maggio: Alberto farà una scoperta riguardante Anna

Infine, Alberto si troverà davanti a una scoperta inattesa riguardo ad Anna. Un lato del suo carattere finora nascosto emergerà, portando nuovi interrogativi e possibili sviluppi nelle prossime puntate.

Le Un posto al sole anticipazioni 7 maggio 2026 delineano quindi un episodio ricco di tensioni e dinamiche emotive, in cui i rapporti tra i protagonisti saranno messi alla prova e pronti a evolversi.