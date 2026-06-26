La diciottesima edizione del Premio Biagio Agnes, svoltasi nella suggestiva piazza di Spagna, ha visto Gerry Scotti e Stefano De Martino protagonisti di un momento molto atteso. I due conduttori, noti volti del piccolo schermo e accesi rivali nella fascia dell'access prime time televisivo, sono stati insigniti del prestigioso Premio per la Televisione. Il riconoscimento è stato loro consegnato dalle mani di Bruno Vespa. L'incontro tra Scotti e De Martino è stato accolto da una lunga ovazione dal pubblico presente, a testimonianza della loro popolarità e dell'importanza nel panorama televisivo italiano.

L'ironico appello sull'Access Prime Time

Durante la premiazione, Gerry Scotti e Stefano De Martino hanno colto l'occasione per rivolgersi ironicamente ai direttori delle reti presenti in platea. Con un tono scherzoso, hanno chiesto di poter concludere i rispettivi programmi, 'Affari Tuoi' su Rai1 e 'La Ruota della Fortuna' su Canale 5, entro le 21:30. Questo appello ha evidenziato la competizione tra i due format nell'orario di access prime time, un segmento particolarmente seguito dal pubblico televisivo.

Il Premio Biagio Agnes: tra celebrazione e spettacolo

La cerimonia del Premio Biagio Agnes, giunta alla sua diciottesima edizione, è stata descritta come una festa che celebra il valore televisivo e giornalistico del nostro tempo.

Oltre a Scotti e De Martino, sono stati premiati numerosi altri professionisti del settore, tra cui giornalisti, autori e personalità della televisione. L'evento, condotto da Mara Venier e Alberto Matano, ha visto la partecipazione di ospiti come Malika Ayane e Fabrizio Moro, confermando il carattere istituzionale e di spettacolo della serata.

Il Premio Biagio Agnes si conferma così un appuntamento centrale per il mondo della comunicazione, capace di unire la celebrazione dei talenti televisivi con il riconoscimento del ruolo fondamentale del giornalismo nella società contemporanea.