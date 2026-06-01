Le anticipazioni delle puntate di Beautiful che andranno in onda dal 7 al 13 giugno svelano che Steffy sarà tenuta prigioniera da Luna. Finn e Ridge entreranno in preoccupazione quando la Forrester non risponderà alle loro chiamate.

Ridge in ansia per la figlia

Le anticipazioni di Beautiful delle puntate che verranno trasmesse su Canale 5 da domenica 7 a sabato 13 giugno prendono il via dalla preoccupazione per l'assenza di Steffy. Quest'ultima sarà ancora tenuta prigioniera da Luna, che per la paura di perdere la posizione economica che si è guadagnata ammetterà di essere disposta a tutto, perfino ad incastrare la madre.

Per questo ignorerà le richieste disperate di Steffy che urlerà invano visto che si trova in un edificio abbandonato pronto alla demolizione.

Finn apprenderà che la moglie non si è presentata ad un appuntamento di lavoro a Monte Carlo e continuerà a non rispondere alle sue chiamate. Anche Ridge non riuscirà a contattare sua figlia e anche se lo attribuirà al disagio di Steffy per il bacio di Hope e Finn comunque non potrà non preoccuparsi. Nel frattempo, con il figlio R.J., Ridge loderà la forza d'animo di Steffy e la sua capacità di conciliare lavoro e famiglia.

Finn nota il nervosismo di Luna

Finn si recherà a casa di Bill, l'ultimo luogo in cui è stata Steffy, e ritroverà il cellulare della moglie.

Qui incontrerà Luna e il comportamento di quest'ultima apparirà al medico poco chiaro. A confermare tale sensazione, arriveranno i racconti di Bill, il quale dirà a Finn che Luna lo ha baciato due volte. Finn comincerà a collegare le stranezze della cugina con le morti di Tom e Hollis. Nel frattempo, Steffy sarò disperata con Luna che confesserà gli omicidi commessi e le sue nefaste intenzioni.

Finn affronterà apertamente Luna in ufficio e si renderà conto del suo nervosismo quando proverà a chiedere qualcosa della moglie. Luna gli consiglierà di lasciare spazio alla moglie e poi andrà via di corsa. Ridge e Taylor invece non si daranno pace e cercheranno notizie della figlia contattando Thorne e perfino la polizia.

Riassunto delle puntate precedenti

Nelle puntate precedenti di Beautiful, Steffy ha visto Luna mentre baciava Bill. La ragazza temendo di essere scoperta, ha drogato Steffy per portarla in un edifico abbandonato dove l'ha tenuta prigioniera. L'assenza di Steffy ha messo tutti in allarme ma nessuno si è mosso perché in seguito al bacio tra il marito e Hope, la donna aveva annunciato di volersi allontanare un po' da Los Angeles.