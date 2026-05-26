Le anticipazioni delle puntate di Beautiful che andranno in onda dal 31 maggio al 6 giugno svelano che Ridge si allarmerà per la scomparsa di Steffy. Nessuno sospetterà che a rapirla è stata Luan, che la tiene in ostaggio temendo che la verità sul suo conto venga a galla.

Bill mette dei paletti a Luna

Le anticipazioni delle puntate di Beautiful che andranno in onda da domenica 31 maggio a sabato 6 giugno prendono il via dalla scoperta da parte di Steffy che Luna ha baciato Bill. Intanto, durante una discussione tra Ridge e Brooke sul ritorno di Taylor, Bill irromperà in ufficio annunciando ai genitori che Bill non è il padre di Luna.

Anche Katie verrà informata della novità e tutti si interrogheranno sul comportamento di Poppy e Li, sospettando che le sorelle abbiano mentito a tutti per trarre dei benefici economici.

Bill ribadirà a Luna che non dovrà più baciarlo. La ragazza confermerà che si è avvicinata a lui solo per l'affetto che prova. Spencer proporrà di essere sempre un sostegno nonostante non ci sia legame di sangue. A contempo, Finn e Seffy andranno in crisi per il bacio che Hope ha dato al medico. Ridge sarà furioso con Hope per quanto ha fatto, mentre Brooke difenderà lo stato di confusione della figlia. Finn, in ogni caso, si sentirà in colpa per non aver rispettato il limite imposto dal suo matrimonio.

Steffy tenuta in ostaggio

Steffy si risveglierà improvvisamente in una gabbia: Luna l'ha drogata e rapita per non essere smascherata. Durante un confronto, Luna confesserà di aver ucciso Tom e Hollis per non svelare a nessuno la vera identità del padre. Steffy, intanto, temerà che nessuno possa ritrovarla. Katie, nel frattempo annuncerà a tutti le novità su Poppy.

Finn e Ridge saranno preoccupati per l'assenza di Steffy che non risponderà neanche al telefono. Nessuno sospetterà che si trova in un edificio abbandonata destinato alla demolizione.

Riassunto delle puntate precedenti

Nelle puntate precedenti di Beautiful, Bill ha fatto un nuovo test di paternità scoprendo che Luna non è sua figlia.

La ragazza presa dal momento ha baciato Spencer che ha chiesto che un simile atto non si ripeta più. Hope ha chiesto scusa a Finn per averlo baciato, ma il medico ha confermato che ha intenzione di dire alla moglie ciò che è accaduto.