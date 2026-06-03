Costantino Vitagliano, figura iconica del piccolo schermo italiano e noto ex tronista di Uomini e Donne, ha recentemente condiviso con il pubblico la sua intensa battaglia personale contro una malattia autoimmune. Questa patologia, che ha colpito i suoi vasi sanguigni, ha profondamente segnato gli ultimi due anni della sua vita, portandolo ad affrontare sfide significative sia a livello fisico che psicologico.

Ospite nel salotto televisivo di Caterina Balivo, durante il programma "La volta buona", Vitagliano ha ripercorso con onestà e trasparenza le tappe salienti del suo percorso di salute.

La sua testimonianza ha offerto uno sguardo intimo sulle difficoltà e sui cambiamenti imposti dalle terapie, evidenziando l'impatto profondo sulla sua quotidianità e sulla sua percezione di sé.

Il difficile percorso con la terapia al cortisone

Nel corso della trasmissione, Costantino Vitagliano ha spiegato di aver seguito per oltre un anno una terapia intensiva a base di cortisone. Questo farmaco, come da lui stesso affermato, ha rappresentato l'unica soluzione antinfiammatoria disponibile per rallentare la progressione della sua condizione. Tuttavia, gli effetti collaterali del cortisone si sono rivelati particolarmente gravosi.

L'ex modello ha raccontato di aver subito una drastica perdita di peso, stimata in circa quaranta chili, in un periodo di circa quaranta giorni, a causa della terapia e dei numerosi esami diagnostici a cui è stato sottoposto.

Questo repentino cambiamento fisico lo ha condotto a un momento di profondo smarrimento: "Non mi stavano più i vestiti", ha dichiarato, aggiungendo di non essersi più riconosciuto allo specchio al suo ritorno a casa dall'ospedale. Un'esperienza che ha richiesto una completa ricalibrazione del suo rapporto con il proprio corpo e con la vita di tutti i giorni.

La svolta con le cellule staminali e l'accettazione

La situazione ha iniziato a migliorare con l'introduzione di una nuova terapia, basata sull'utilizzo di cellule staminali. Questo approccio innovativo ha segnato una svolta nel suo percorso di cura, permettendogli di riprendere gradualmente peso e di avvicinarsi a una condizione di maggiore stabilità fisica.

Dopo aver ripreso circa trenta chili, Vitagliano ha ammesso che il processo di accettazione del suo nuovo aspetto fisico non è stato semplice. "Non è stato facile, ma ho imparato ad accettare il mio fisico di oggi", ha sottolineato, evidenziando come questa esperienza lo abbia condotto a una maggiore consapevolezza e a un profondo percorso di accettazione di sé. La sua testimonianza mette in luce l'importanza di affrontare con resilienza e determinazione le sfide poste dalla malattia, sottolineando che il percorso di cura richiede non solo costanza, ma anche una grande capacità di adattamento.

Costantino Vitagliano: una carriera tra TV e moda

La popolarità di Costantino Vitagliano è esplosa grazie alla sua partecipazione a Uomini e Donne, dove si è affermato come uno dei primi e più celebri tronisti, diventando un vero e proprio fenomeno mediatico.

Nel corso degli anni, ha consolidato la sua presenza nel mondo dello spettacolo italiano, lavorando con successo come modello e personaggio televisivo.

La sua recente e coraggiosa decisione di parlare pubblicamente della sua malattia autoimmune ha generato un'ampia risonanza, suscitando attenzione e solidarietà. Questa condivisione non solo offre un prezioso spunto di riflessione sul tema della salute e della resilienza personale, ma rafforza anche il suo ruolo di figura pubblica capace di affrontare e comunicare esperienze di vita significative.