L'altra sera Helena Prestes ha dedicato circa un'ora ai fan, infatti ha scelto di prepararsi per la cena mentre era in live con loro su TikTok. Nel corso della diretta la modella ha ringraziato le persone che la sostengono a distanza da più di un anno, in particolare quelle che la supportano nei progetti lavorativi e nelle avventura che non coinvolgono il fidanzato Javier Martinez.

Lo sfogo di Helena in diretta

Non è la prima volta che Helena si espone pubblicamente per chiedere alla gente di seguirla soprattutto come singolo e non esclusivamente per la sua relazione con Javier.

L'altra sera, infatti, la 36enne ha ribadito questo concetto mentre chiacchierava in live con migliaia di fan, il tutto mentre si truccava e sistemava per andare a cena con il fidanzato e altre persone con le quali è in vacanza in Sardegna.

"Grazie a voi, sempre. Supportatemi per come sono, e per come sono sempre stata, non solo per la coppia", ha detto Prestes nel corso di una diretta TikTok che ha catalizzato l'attenzione di oltre 11.000 utenti in meno di un'ora.

La reazione del fandom

Le parole con le quali Helena ha sottolineato che spera di essere seguita per la persona che è e non solo per la sua storia d'amore hanno colpito tutti, in particolare i fan della prima ora.

"Questo concetto è molto importante", "Dalla tua parte sempre, comunque e ovunque", "Ha ragione, non si può seguire una persona solo perché sta in coppia", "Helena è un individuo a sé stante, supportatela anche nel suo lavoro", "Helena è una donna straordinaria e completa, chi la segue solo per la relazione con Javier si perde tanto", "Tutto giusto", "Associarla solo a Javier è sbagliato", si legge su X di recente.

Le vacanze in Sardegna

Da meno di una settimana Helena è in Sardegna per un po' di relax: dopo aver portato a termine tutti gli impegni di lavoro che aveva in calendario, infatti, la modella è volata sull'isola, dove ad attenderla c'era il fidanzato Javier.

Da alcuni giorni, infatti, gli Helevier sono insieme e si stanno godendo il meritato riposo circondati da parenti e amici.

Al momento Prestes e Martinez non hanno postato contenuti della loro vacanza, ma potrebbero decidere di farlo una volta rientrati a casa.