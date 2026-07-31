Sono trascorsi alcuni giorni da quando Helena Prestes ha raggiunto Javier Martinez in Sardegna e con lui ha dato il via ad una vacanza fatta d'amore, relax e famiglia. Poche ore fa Deianira Marzano ha rassicurato i fan sul fatto che presto dovrebbero ricevere contenuti da parte della coppia, magari foto e video dei momenti più belli che stanno vivendo in questa calda estate.

L'indiscrezione che fa sognare il fandom

Nonostante le chiacchiere dell'ultimo periodo, la storia d'amore tra Helena e Javier procede a gonfie vele e la prova di ciò arriverebbe dall'isola dove i due stanno soggiornando in questi giorni.

Gli Helevier hanno scelto la Sardegna per riposarsi dopo un anno intenso fatto di spostamenti, traslochi e impegni di lavoro che li hanno portati a viaggiare tanto in Italia e non solo.

Per il momento Prestes e Martinez hanno postato pochissimi contenuti della loro vacanza, ma Deianira Marzano ci ha tenuto a rassicurare i fan sul fatto che presto le cose dovrebbero cambiare.

Le parole dell'esperta su Helena e Javier

"I ragazzi sono insieme in Sardegna e ci resteranno almeno una settimana. State tranquilli perché mostreranno la vacanza, magari i momenti più belli. Ora sono in famiglia ed è normale che non hanno sempre il telefono in mano", ha scritto l'esperta di gossip in una storia che ha postato su Instagram pochissime ore fa.

Sempre secondo Deianira Marzano in questi giorni Helena e Javier starebbero dando priorità al relax e soprattutto alla loro felicità, quindi i social sarebbero passati in secondo piano.

I commenti degli utenti social

La scelta di Helena e Javier di non pubblicare foto e video della loro vacanza (almeno per il momento) sembra essere condivisa dalla maggior parte delle persone che li supportano tramite i social.

"Anche se non metteranno niente, andrà bene", "Hanno tutto il diritto di viversi e la loro privacy va rispettata", "Non ci devono niente, questa è la verità", "A me basta sapere che sono insieme e che è tutto ok", "La loro felicità è la cosa più importante", "Meritano pace e relax, lasciamoli stare", "Non dobbiamo pretendere nulla, decideranno loro se e cosa postare", si legge su X in queste ore.