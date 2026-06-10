Prossimamente in Far Away, la nuova soap turca di Canale 5, Sadakat Albora (Gonca Cilasun) sparerà alla nuora Alya Smith (Sinem Ünsal), per impedirle di sposare suo figlio Cihan Albora (Ozan Akbaba).

Alya apprende di non poter lasciare la Turchia

Ben presto, si assisterà al cambio di rotta da parte di Sadakat, che non pretenderà più che Alya sposi suo figlio Cihan. In particolare, l’anziana donna scoprirà che Demir ha invitato Alya a diventare la moglie di Cihan, per introdursi nella tenuta degli Albora come sua spia. Sadakat temerà che Alya tradirà la sua famiglia, anche se la stessa rifiuterà la proposta di Demir.

A quel punto, oltre a continuare a tenere il nipote Deniz Cihan lontano da sua madre, Sadakat impedirà a Cihan di sposare Alya.

In seguito, Alya si recherà al consolato di Istanbul e apprenderà di non poter lasciare la Turchia, poiché Sadakat l’ha denunciata con l’accusa di aver sparato a suo figlio Cihan.

Cihan ordina a sua madre di allontanarsi da Alya

Per ricongiungersi con il suo bambino, Alya accetterà di diventare la moglie di Cihan soltanto sulla carta, ed esigerà lavorare nell’ospedale di Mardin. Inoltre, la giovane farà presente a Cihan che metterà fine al loro matrimonio, quando suo figlio Deniz farà 18 anni. Nel bel mezzo della conversazione, Alya perderà i sensi dopo essere stata colpita alle spalle.

A ferire la giovane sarà Sadakat, con l’obiettivo di sbarazzarsi della nuora. Anche se sua madre si opporrà, Cihan interverrà in soccorso di Alya, facendola operare da un medico in maniera clandestina. Appena la giovane sarà fuori pericolo, Cihan si schiererà contro sua madre Sadakat, alla quale ordinerà di prendere le distanze da Alya.

Cihan minaccerà di scappare via con il nipote Deniz, se accadrà qualcosa ad Alya. Inoltre, Cihan sarà ancora determinato a convolare a nozze con Alya, la quale invece, si domanderà chi potrebbe essere stato ad attentare alla sua vita.

Riepilogo: Alya è stata ricattata da Sadakat

In precedenza, Alya ha tentato di nuovo di fuggire insieme al figlio Deniz, ma purtroppo è stata rapita da Demir a causa di Izzet. Dopo essere stata salvata da Cihan, la giovane è stata ricattata dalla suocera Sadakat, la quale l’ha costretta a sposare il cognato per poter continuare a vivere accanto al suo bambino.