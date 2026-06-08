Nei nuovi episodi della soap turca Far Away, Alya Smith (Sinem Ünsal) sarà costretta a fare un passo indietro, per non separarsi dal figlio Deniz Cihan (Kuzey Gezer). In particolare, la donna accetterà di sposare il cognato Cihan Albora (Ozan Akbaba), soltanto alla condizione che si separeranno quando il figlio sarà maggiorenne.

Cihan impedisce ad Alya di partire

Dopo aver trattenuto il nipote Deniz nella sua tenuta, Sedakat esigerà che la nuora Alya convoli a nozze con suo figlio Cihan. Essendo rimasta vedova del marito Boran da poco, la donna rifiuterà di sposare il cognato, scatenando ulteriormente la furia della suocera.

Dalle anticipazioni, si evince che Sedakat si vendicherà di Alya, facendola arrestare per aver ferito Cihan.

Tuttavia, l’anziana donna cambierà idea, appena scoprirà che il nemico Demir ha proposto ad Alya di sposare Cihan, per spiare gli Albora. Nonostante ciò, Alya non sarà libera di andarsene dalla Turchia, fino a quando non sarà archiviato il ferimento di Cihan. Per trovare una soluzione, la donna deciderà di recarsi al consolato del Canada, ma a interrompere la sua fuga ancora una volta ci penserà il cognato.

Il piccolo Deniz si sente male, Alya esige di divorziare da Cihan quando il figlio sarà maggiorenne

Cihan sarà ancora deciso a diventare il marito di Alya, per esaudire il desiderio del defunto fratello Boran, il quale prima di morire gli ha chiesto di sposare sua moglie tramite un videomessaggio.

Ben presto, Alya dovrà tornare a Mardin, a causa di un malore improvviso del figlio Deniz.

Dopo l’accaduto, la donna si renderà conto di non avere scelta, oltre a quella di assecondare la volontà di Cihan.

A quel punto, Alya accetterà di convolare a nozze con Cihan, soltanto se la loro unione sarà valida soltanto sulla carta. Inoltre, la donna oltre a pretendere di lavorare all’ospedale di Mardin come ginecologa, vorrà divorziare da Cihan quando suo figlio Deniz avrà diciotto anni.

Riepilogo: Alya ha appreso che suo marito ha commesso un omicidio

In precedenza, Ozkan, il marito di Nare, mentre si trovava al bar con Alya l’ha fatta rimanere sconvolta, rivelandole che il suo defunto consorte Boran ha commesso un omicidio. Scendendo nel dettaglio, Alya ha appreso del coinvolgimento del marito con l’uccisione del capo della famiglia Baybars. Subito dopo, c’è stato l’arrivo di Cihan, e la cognata non ha perso tempo per chiedergli delle spiegazioni sulla faccenda.