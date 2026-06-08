Da lunedì 15 a venerdì 19 giugno tornano in onda i nuovi episodi di Far Away (Uzak Şehir, in lingua originale). Gli spoiler vedono Sadakat continuare ad esercitare delle pressioni su Alya: la donna infatti, impone alla nuora di sposare Cihan. Intanto Izzet consegna a Cihan una chiavetta USB ricevuta da Boran 5 anni che, a quanto pare è destinata a cambiare gli equilibri.

Anticipazioni Far Away

In occasione dei nuovi episodi di Far Away, le anticipazioni parlano di nuovi intrighi e colpi di scena visto che tutto ruota intorno ad una chiavetta USB consegnata da Izzet a Cihan: 5 anni fa, Boran ha dato la chiavetta e si è raccomandato di svelare il contenuto solo se gli fosse accaduto qualcosa.

Nel frattempo Sadakat continua ad esercitare una forte pressione su Alya: la matriarca impone alla donna di sposare Cihan. Inoltre mette la nuora di fronte ad un ultimatum: sposare l'altro suo figlio oppure lasciare Mardin, ma Deniz resterà nella sua terra d'origine in quanto destinato a crescere con gli Albora. In un primo momento la richiesta della madre sconvolge anche Cihan, ma successivamente organizza una cena con Alya e chiede alla donna di diventare sua moglie in modo da proteggerla. Confusa e turbata, Alya scappa via e rifiuta di nuovo le nozze: non intende sposare quello che prima era suo cognato, non vuole rimanere a vivere a Mardin e non è pronta ad un nuovo matrimonio dopo la morte di Boran.

Intanto anche Demir avrà un'accesa discussione con suo padre Nadim: tra i due riemergono vecchi segreti e conflitti mai risolti.

Il contenuto della chiavetta USB

La chiavetta USB consegnata da Izzet a Cihan continue una verità sconvolgente. Boran prima di lasciare Mardin per costruire una vita nuova a Istanbul ha ucciso Suleiman e come se non bastasse è stato costretto a sposare una delle figlie dei Baybars. Quest'ultima che ha sempre rifiutato il matrimonio combinato, però, è morta suicida.

Una verità che ha sconvolto Alya, ma anche lo stesso Cihan che non era a conoscenza degli affari loschi di suo fratello Boran.

Dove e quando vedere la dizi turca

È possibile seguire la nuova soap opera turca targata Mediaset tutti i giorni da lunedì al venerdì su Canale 5 alle ore 14:45.

Gli episodi di Far Away sono disponibili anche sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity. Sul sito sono inoltre presenti i precedenti episodi e non c'è bisogno di alcuna registrazione.