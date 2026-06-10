Nelle prossime puntate di Forbidden Fruit, Yildiz Yilmaz (Eda Ece) aggredirà Ender Çelebi (Sevval Sam) fisicamente, non appena verrà a conoscenza che è stata lei a scattarle delle fotografie insieme a Kerim İncesu (Gökhan Alkan).

Halit sposa Ender, Yildiz assume Kaya come avvocato

Halit scoprirà che la sua futura moglie Yildiz ha una relazione clandestina con Kerim. A mettere in guardia l’imprenditore sarà Sahika, la quale prometterà di dargli delle foto compromettenti di Yildiz, soltanto se diventerà suo marito. Dopo aver dato l’impressione di accettare l’accordo con la darklady, Halit riceverà altri scatti di Yildiz e Kerim insieme da Ender, che gli proporrà di sposare lei.

Quest’ultima sarà convinta che Yildiz e Sahika siano diventate amiche, e per questa ragione vorrà vendicarsi di entrambe.

Il giorno del matrimonio, Halit spiazzerà tutti i presenti annunciando di aver sposato la sua ex moglie Ender. Mentre quest’ultima andrà a vivere nella nuova villa Argun, Yildiz e la madre Asuman verranno ospitate a casa di Rukiye, in un quartiere molto povero. A quel punto, Yildiz assumerà Kaya come avvocato per prendere le sue difese.

Halit allontana il piccolo Halitcan da Yildiz, Yigit furioso con la madre

Ben presto, Halit riuscirà a ottenere la custodia del piccolo Halitcan, e ad allontanarlo quindi dalla madre Yildiz. Poco dopo, Yildiz apprenderà grazie a Kaya che il suo ex marito possiede delle sue foto in cui è ritratta con Kerim, le stesse che Ender le aveva fatto vedere in precedenza per farle credere che Sahika avesse assunto un fotografo per coglierla in flagrante.

Yildiz si introdurrà a villa Argun e si scaglierà contro Ender, ma ci sarà l’intervento di Halit.

Mentre Yildiz finirà al comando di polizia, Ender farà i conti con il ritorno improvviso del figlio Yigit dall’America. Il ragazzo si infurierà, appena sua zia Sahika gli dirà che sua madre Ender ha sposato di nuovo Halit durante la sua assenza.

Riepilogo: Halit ha chiesto a Yildiz di sposarlo di nuovo

Di recente, proprio quando il suo ex marito Halit ha fatto di tutto per riconquistarla, Yildiz si è resa conto di provare dei sentimenti per Kerim. Dopo essere tornato ricco, Argun ha chiesto a Yildiz di sposarlo di nuovo.