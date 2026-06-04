Nei nuovi episodi di Forbidden Fruit, si assisterà alla separazione tra il piccolo Halitcan e la madre Yildiz Yilmaz. Il responsabile sarà Halit Argun, il quale si vendicherà dell’ex moglie, con la convinzione che lo abbia tradito con Kerim. Dalle anticipazioni, si evince, che Yildiz accetterà l’aiuto della nemica Sahika, per ricongiungersi con il suo bambino.

Halit spiazza l'ex moglie il giorno del loro matrimonio

Prossimamente, Halit attuerà la sua vendetta contro Yildiz, appena verrà a conoscenza che ha accettato di sposarlo di nuovo solo per convenienza.

Inoltre, l’uomo sarà una furia, poiché scoprirà anche che il cuore della sua futura moglie batte per Kerim. A quel punto, il giorno del loro matrimonio, Halit spiazzerà Yildiz e tutti gli invitati, sposando l’ex moglie Ender. Dopo l’accaduto, Yildiz vorrà lasciare subito la villa con il figlio Halitcan, sua madre Asuman ed Emir. Tuttavia, le guardie del corpo e Sitki tenteranno di strapparle il bambino dalle braccia.

Dopo aver consentito all’ex moglie di andarsene via, Halit otterrà un’ordinanza restrittiva grazie al suo avvocato. In particolare, il tribunale affiderà la custodia del piccolo Halitcan al padre, per non far cambiare la sua routine, facendo sprofondare nella disperazione totale Yildiz.

Yildiz furiosa con Ender

A incoraggiare Yildiz a rialzarsi e lottare per il suo bambino, ci penserà sua madre Asuman. Inoltre, Yildiz potrà contare anche sul supporto di Kerim, che si offrirà disponibile per testimoniare a suo favore.

Ben presto, Yildiz andrà su tutte le furie, appena scoprirà che lei e Kerim sono stati fotografati insieme sulla spiaggia a causa di Ender. Dopo aver parlato con l’avvocato Kaya, la giovane si scaglierà contro Ender, ma ci sarà l’intervento di Halit, il quale chiamerà la polizia e la denuncerà per violazione di domicilio. Appena saprà che Yildiz è stata separata dal figlio, Sahika sfrutterà la situazione a suo vantaggio. Il giorno dopo, quest’ultima busserà alla porta di Yildiz, e la convincerà ad allearsi con lei per riavere il suo bambino con sé.

Riepilogo: Sahika aveva scambiato il figlio di Yildiz alla nascita

Nelle puntate passate, Sahika aveva fatto il possibile per sposare Halit, approfittando della sparizione improvvisa di Yildiz, la moglie dell’imprenditore. A sorpresa, quest’ultima ha ostacolato il piano di Sahika, annunciando al marito di aspettare un bambino da lui. Il giorno del parto, Sahika ha attuato la sua vendetta, per aver fatto scambiare il nascituro con il figlio di un’altra coppia. Tuttavia, in seguito, Halit è riuscito a rintracciare la famiglia a cui era stato affidato il piccolo Halitcan e a riportarlo a casa.