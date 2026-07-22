Nei nuovi episodi della soap turca Far Away, i telespettatori di Canale 5 assisteranno al matrimonio di Demir Baybars (Ferit Kaya) e Zerrin Albora (Dilin Döğer), la quale rinuncerà a essere felice insieme al suo amato Kaya (Atakan Özkaya) per far scagionare il fratello Sahin (Alper Çankaya).

Demir ricatta Zerrin

Kaya rapirà Zerrin, proprio quando sarà in procinto di sposare Sedat su ordine del padre Ecmel. A quel punto, la giovane accetterà di sposare Kaya in segreto, ma purtroppo a ostacolarli ci penserà Mahmut, che si vendicherà. In particolare, quest’ultimo minaccerà di uccidere Kaya, ma ci sarà l’intervento di Sahin.

Quest’ultimo finirà per mettere fine all’esistenza di Mahmut, mentre tenterà di disarmarlo. Parecchio sconvolto per la morte del padre, Sedat denuncerà Sahin con l’accusa di omicidio, facendolo finire in carcere.

Demir non perderà tempo per ricattare Zerrin, alla quale ordinerà di diventare sua moglie in cambio della liberazione di suo fratello Sahin. Nello specifico, l’uomo potrà dimostrare l’innocenza del ragazzo alla polizia con il video dell’omicidio di Mahmut.

Sahin esce dal carcere

Zerrin accetterà di sposare Demir, appena otterrà il consenso dei genitori Ecmel e Fidan, ma farà di tutto per non far sapere niente a Kaya. Anche se Nare tacerà sulla questione, suo marito Ozkan riuscirà a scoprire che Sahin uscirà dal carcere grazie al sacrificio della sorella Zerrin.

In preda alla furia, Okzan farà sapere a Kaya che Zerrin e Demir si stanno per sposare tramite una telefonata. Le anticipazioni, dicono che Kaya si recherà subito al municipio di Midyat e tenterà di convincere Zerrin a non sposare Demir. A cercare di far cambiare idea alla giovane, sarà anche il cugino Cihan, appena capirà che ha deciso di convolare a nozze con Demir per riabbracciare suo fratello Sahin. Nonostante ciò, Zerrin respingerà Kaya, e diventerà la moglie di Demir, il quale sarà felicissimo di averla fatta pagare a Cihan, per aver sposato la sua Seyda anni prima. Per concludere, Demir manterrà la sua parola, visto che Sahin tornerà libero grazie a lui.

Riepilogo sulla morte di Seyda

Seyda alla stessa maniera di Zerrin, fu costretta a sposare un altro uomo, pur essendo innamorata di Demir.

A seguito del matrimonio deciso dalle rispettive famiglie di Zerrin e Cihan, si verificò una tragedia: la novella sposa si tolse la vita, e questo avvenimento contribuì ad alimentare l’odio tra gli Albora e i Baybars.