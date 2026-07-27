Negli episodi della soap turca Forbidden Fruit in programmazione da lunedì 3 a venerdì 7 agosto 2026, Yildiz Yilmaz (Eda Ece) metterà gli occhi su Cagatay Kuyucu (Berk Oktay) un new entry della quarta stagione. Si tratterà di un imprenditore giovane e ricco, e la madre del piccolo Halitcan proverà a fare breccia nel suo cuore, con l’obiettivo di riuscire a diventare presto sua moglie.

Yildiz non riesce a trovare un nuovo lavoro

A seguito della morte di Halit, il genero Mert proporrà una fusione tra la Holding Argun e la Kuyu Holding, l’azienda gestita dal ricco Hasan Alì.

Nel contempo, dopo non essere riuscita a trovare una nuova occupazione lavorativa, Yildiz penserà di trovarsi un nuovo marito su suggerimento di sua madre Asuman.

Ben presto, la giovane andrà a vivere in una nuova casa, e chiederà aiuto a Caner ed Emir per rivedere Cagatay, un ricco uomo d’affari, che a sua insaputa sarà il figlio del potentissimo imprenditore di Adana Hasan Ali.

Asuman e Feride si odiano a vicenda, Yildiz prepara una torta per Cagatay

Successivamente, Ender, Sahika, Zehra e Mert prenderanno parte a una cena organizzata dal loro nuovo socio Hasan Alì per festeggiare la loro collaborazione.

Intanto, Asuman farà la conoscenza di Feride, l’ex moglie di Hasan Alì, ed entrambe dimostreranno di nutrire un antipatia reciproca. Per concludere, Yildiz preparerà una torta a Cagatay per conquistarlo, ma accadrà qualcosa che non si aspettava quando gliela consegnerà.

Riepilogo sul decesso di Halit Argun

Di recente, i telespettatori di Canale 5 hanno assistito quindi all’uscita di scena del protagonista Halit Argun. L’imprenditore è deceduto durante uno scontro nella sua villa, dopo aver sorpreso l’ex moglie Yildiz insieme al loro bambino Halitcan. Halit ha reagito con grande rabbia, per essersi scagliato contro Yildiz, proprio quando Ender e Sahika si sono presentate nella sua tenuta. A quel punto, durante il caos, Halit è precipitato dalle scale davanti alle sue ex in maniera accidentale. La caduta gli ha provocato un gravissimo trauma cranico, e nonostante il ricovero d’urgenza in ospedale, i medici non sono riusciti a salvargli la vita.