La morte improvvisa di Halit Argun sta per travolgere ogni equilibrio nelle prossime puntate di Forbidden Fruit, in onda su Canale 5. Dopo mesi di tensioni, alleanze instabili e vendette incrociate, un confronto esplosivo tra Yildiz, Ender e Sahika porterà a un epilogo drammatico: Halit cadrà dalle scale della sua villa e perderà la vita. Un incidente fatale che riscriverà tutte le dinamiche della Argun Holding e aprirà la strada a un nuovo capitolo della serie, segnato da lotte di potere, segreti condivisi e un’eredità destinata a dividere tutti.

Halit pronto alla pensione, Mert diventa il suo erede e le azioniste si ribellano

La storia riparte tre mesi dopo il divorzio lampo tra Halit ed Ender. L’imprenditore vive ormai isolato nella sua villa con il piccolo Halitcan, di cui ha ottenuto l’affido esclusivo, e con Zehra, ora sposata con Mert. Proprio quest'ultimo, grazie alla sua abilità nel conquistare la fiducia del signor Argun e nel far arrestare Kerim, è diventato il suo uomo di fiducia. In questo clima di apparente serenità, Halit sorprende tutti ventilando l’idea di ritirarsi dagli affari. Per la prima volta pensa alla pensione e affida a Mert la gestione dell’azienda per un periodo di prova di sei mesi. Una decisione che entusiasma il genero, interessato più al patrimonio che alla moglie, ma che manda su tutte le furie Ender e Sahika.

Le due azioniste, ancora in possesso della metà della holding, non accettano che Mert diventi il successore di Halit e decidono di affrontarlo direttamente nella sua villa per fermare quella che considerano una mossa pericolosa e ingiusta.

Lo scontro in villa, la caduta mortale e il patto segreto tra Yildiz, Ender e Sahika

Il giorno dello scontro, anche Yildiz si introduce di nascosto nella villa per rivedere Halitcan. Grazie all’aiuto della domestica Aysel riesce ad abbracciare il bambino, ma viene sorpresa da Halit, rientrato all’improvviso. L’uomo, furioso, perde il controllo e arriva a strattonarla con violenza. È in quel momento che Ender e Sahika irrompono nella stanza, schierandosi dalla parte di Yildiz.

La tensione esplode in un confronto a tre, carico di accuse e rancori mai sopiti. Nel caos, Halit arretra, perde l’equilibrio e precipita dalle scale, battendo la testa contro uno spigolo. La morte è immediata. Consapevoli che nessuno crederebbe alla versione dell’incidente, le tre donne, insieme ad Aysel, stringono un patto: mentiranno alla polizia per proteggersi a vicenda. La loro versione dei fatti regge e il funerale di Halit riunisce brevemente anche Lila ed Erim, tornati solo per l’ultimo saluto. La scomparsa del signor Argun apre ora un vuoto di potere enorme. E mentre la holding resta senza guida, un nuovo clan familiare è pronto a entrare in scena, destinato a cambiare per sempre il volto della serie.