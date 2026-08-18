La ventunesima edizione di Ballando con le Stelle, il celebre dance show di Rai 1, prenderà il via il 3 ottobre 2026. L'attesa è già alta, e i primi nomi confermati nel cast promettono scintille sulla pista da ballo. Tra i protagonisti annunciati spiccano Giovanni Pernice e Leonardo Lini, entrambi pronti a mettersi in gioco sotto la guida di Milly Carlucci.

Giovanni Pernice, vincitore dell’edizione 2024 in coppia con l’attrice Bianca Guaccero, ha svelato il suo ritorno tramite una storia sui social. Con una gag ironica insieme alla Guaccero, il ballerino ha sottolineato la sua dedizione alla preparazione del programma: “La vita da ballerino ha le sue priorità anche in amore”.

Pernice ha anche ricordato, con autoironia, il secondo posto ottenuto l’anno precedente con Francesca Fialdini, esprimendo la sua determinazione: “Eh no perché bisogna prepararsi bene. L’anno scorso ho già fatto il secondo e questa cosa... sto perdendo colpi. Quindi niente vacanza.”

Poco prima dell'annuncio di Pernice, anche Leonardo Lini aveva ufficializzato la sua partecipazione attraverso i canali social. Lini ha espresso grande entusiasmo per il suo nuovo ruolo di maestro, definendolo una novità assoluta: “Sto per tornare in Italia con una novità assoluta: sarò maestro della prossima edizione di Ballando con le Stelle. Non vedo l’ora di iniziare questa bellissima esperienza, e chi mi conosce sa che non mi piace solo partecipare.”

Conferme in giuria e la longevità del format

La ventunesima stagione di Ballando con le Stelle, condotta da Milly Carlucci, si conferma un appuntamento irrinunciabile.

Il format, in onda senza interruzioni dall’8 gennaio 2005, è il varietà più longevo della televisione pubblica italiana, un traguardo che evidenzia la sua capacità di rinnovarsi pur mantenendo un accurato equilibrio fra competizione e intrattenimento. Questo successo duraturo è anche merito di una struttura capace di evolversi, restando fedele alla sua essenza di spettacolo di danza.

Anche la composizione della giuria sta prendendo forma. Sono stati confermati due volti storici e molto apprezzati dal pubblico: Carolyn Smith e Guillermo Mariotto siederanno nuovamente al loro posto, pronti a valutare le esibizioni. La giuria, tuttavia, è ancora in fase di definizione, e ulteriori nomi saranno comunicati prossimamente.

È stato invece annunciato che Selvaggia Lucarelli non farà parte del panel, poiché la giornalista intraprenderà nuovi impegni televisivi presso altri canali.

Il successo di Ballando con le Stelle su Rai 1

Fin dalla sua prima messa in onda nel 2005, Ballando con le Stelle si è affermato come un pilastro della programmazione di Rai 1, capace di attrarre un vasto pubblico grazie a uno stile che unisce competizione, intrattenimento e valorizzazione della danza. Il format prevede la formazione di coppie composte da una celebrità e un ballerino professionista, che si sfidano con coreografie settimanali, sottoponendosi al giudizio della giuria e al voto del pubblico da casa.

La presenza costante di Milly Carlucci alla conduzione è un elemento chiave del successo, avendo caratterizzato ogni edizione.

La riconferma di figure di spicco come Giovanni Pernice e Leonardo Lini garantisce continuità con la tradizione dello show, mantenendo alta l'attesa per i nuovi protagonisti che verranno svelati nelle prossime settimane, consolidando la formula vincente di questo amato programma.