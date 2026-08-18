Il nuovo speciale animato Lego, 'Star Wars: The Mandalorian', prodotto da Lucasfilm, debutterà in esclusiva su Disney+ il 2 settembre. Questa produzione offre una rivisitazione in chiave comica delle tre stagioni della celebre serie live-action 'The Mandalorian'. L'adattamento è pensato per un pubblico familiare e più giovane, proponendo un modo nuovo e inaspettato di esplorare la narrazione.

Basato sull'universo di Star Wars, creato da George Lucas, e ispirato alle serie Disney+ 'The Mandalorian' e 'The Book of Boba Fett', lo speciale è diretto da Chris Buckley e scritto da Michael Price.

Tra gli executive producer figurano Michael Price, James Waugh, Josh Rimes, Jacqui Lopez, Jill Wilfert, Jason Cosler e Keith Malone, mentre Daniel Cavey e Dan Langlois sono i produttori. L'iniziativa rientra tra le proposte di Lucasfilm per mantenere vivo l'interesse verso le recenti espansioni dell'universo di Star Wars.

L'evoluzione di 'The Mandalorian' e l'approdo Lego

In Italia, la serie originale 'The Mandalorian' è stata lanciata su Disney+ nel 2020, in concomitanza con il debutto del servizio streaming. La prima stagione, pluripremiata, ha inaugurato un nuovo approccio narrativo nell'universo di Star Wars, seguita dalla seconda stagione (2020) e dalla terza (2023). L'adattamento Lego ripercorre con umorismo le vicende dei tre cicli, valorizzando il carisma dei protagonisti e l'iconicità di Grogu.

Lo speciale attinge anche da 'The Book of Boba Fett', ampliando i riferimenti all'universo di Star Wars e offrendo ai fan e ai nuovi spettatori una chiave di lettura alternativa e leggera, fedele allo spirito delle produzioni Lego legate ai grandi franchise. Inoltre, il 2 settembre, sulla stessa piattaforma sarà disponibile il lungometraggio 'Star Wars: The Mandalorian and Grogu', già uscito nelle sale internazionali lo scorso maggio.

La consolidata partnership tra Lego e la galassia di Star Wars

Il marchio Lego è da anni profondamente legato all'universo di Star Wars, con numerose serie animate, speciali televisivi e una vasta gamma di set da costruzione di successo internazionale. Dalle prime collaborazioni, iniziate nei primi anni Duemila, Lego ha contribuito a veicolare la saga di George Lucas a nuovi pubblici, unendo la creatività del gioco alla narrazione audiovisiva.

I progetti d'animazione Lego Star Wars si distinguono per la combinazione di trame divertenti e riferimenti precisi alla mitologia originale, offrendo una lettura ironica dei momenti più celebri. Lo speciale dedicato a 'The Mandalorian', che coinvolge talenti dell'animazione e del cinema, rappresenta un ulteriore passo in questa fortunata unione tra due dei più popolari brand dell'intrattenimento contemporaneo.