Nelle nuove puntate della soap turca Far Away, ci sarà la fine del dottor Ugur, che morirà sul colpo a causa di un incidente, durante l’ennesimo tentativo di fuga, sotto lo sguardo di Cihan. Mine invece verrà a conoscenza di essere incinta di otto settimane.

Ugur chiede aiuto a Mine per fuggire dalla Turchia

Ben presto, Sadakat commissionerà la morte del dottor Ugur al figlio Cihan, per aver fatto sapere ad Alya che suo cognato Ecmel è il vero padre del defunto Boran. Appena suo figlio si rifiuterà di eseguire il suo ordine, Sadakat tenterà di sbarazzarsi del medico da sola, ma a fermarla ci penserà Alya, dopo essere stata avvisata da sua madre Fikriye.

La dottoressa Smith farà in tempo a raggiungere la suocera, nella grotta in cui Ugur sarà sotto sequestro. Quest’ultimo riuscirà a darsi alla fuga, dopo essere stato ferito alla mano da Cihan.

A quel punto, Ugur busserà alla porta di Mine, e le prometterà di svelarle un segreto di Cihan, se lo aiuterà a scappare all’estero. Decisa a tornare con Cihan, per aver scoperto di aspettare un figlio da lui, Mine farà nascondere il medico in un camion per consentirgli di recarsi in aeroporto. Ugur però farà presente a Mine, che potrà scoprire cosa nasconde Cihan, soltanto quando lui non si troverà più in Turchia.

Il dottor Ugur viene rapito da Demir

A ostacolare Ugur ci penserà Demir, facendolo rapire proprio il giorno della fuga.

Grazie a Mine, Cihan seguirà la vettura di Demir e arriverà sul posto, proprio quando Ugur sarà in procinto di svelare chi è il vero padre di Boran.

Ugur approfitterà della situazione per scappare, e finirà per essere investito da un’auto. Appena verrà messa al corrente del decesso del dottore, Sadakat si tranquillizzerà, al pensiero che nessuno possa svelare la verità sulla nascita di Boran.

Riepilogo: Ugur si è vendicato di Cihan ricattando Alya

Di recente, il chirurgo Ugur si è vendicato di Cihan per averlo fatto cacciare dall’ospedale. L’uomo ha incontrato Alya in segreto, e l’ha invitata ad andarsene via dalla Turchia con lui e suo figlio Deniz. Dopo il rifiuto della dottoressa, Ugur l’ha spiazzata rivelandole la vera identità del padre del suo defunto primo marito Boran, ovvero Ecmel. A quel punto, Ugur ha ricattato Alya, minacciando di svelare a Ecmel che in realtà il piccolo Deniz è suo nipote.