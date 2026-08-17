Nei nuovi episodi della soap turca Far Away, Demir Baybars (Ferit Kaya) verrà ferito dalla moglie Zerrin (Dilin Döğer), dopo aver fatto ingelosire Kaya (Atakan Özkaya).

Demir scatena la furia di Kaya

Prossimamente, dopo aver sposato Zerrin per farla pagare a Cihan, il pericoloso Demir prometterà alla fanciulla che non consumerà il loro matrimonio, facendole presente di non aver smesso di amare la defunta Seyda. Zerrin invece farà fatica a non pensare il suo amato Kaya, alla quale è stata costretta a rinunciare per far uscire suo fratello Sahin di prigione.

Nel contempo, in occasione del suo compleanno, Kaya si sfogherà bevendo qualche bicchiere di troppo in un locale in compagnia di Kadir. Demir coglierà l’occasione per fare un regalo a Zerrin sotto lo sguardo di Kaya, facendolo andare su tutte le furie. Per impedire al suo amato di fare una follia, la fanciulla abbraccerà Demir. A quel punto, Kaya se ne andrà via dal ristorante, invece Zerrin la farà pagare al marito per l’ennesimo dispetto fatto al suo ex, appena ritorneranno a casa, e dopo aver mantenuto la calma.

Demir determinato a portare avanti la sua vendetta contro Cihan

In particolare, nel corso della notte, Zerrin tenterà di uccidere Demir con un coltello, ma finirà per procurargli soltanto una ferita a una spalla.

Dopo l’accaduto, Demir impedirà al padre Nadim di fare del male a Zerrin, con l’obiettivo di portare avanti la sua vendetta contro Cihan.

Per concludere, dalle anticipazioni turche, si evince che Demir non si lascerà intimorire dalla moglie Zerrin, quando minaccerà di attentare di nuovo alla sua vita, se non lascerà in pace Kaya.

Riepilogo sul matrimonio di Demir e Zerrin

Di recente, è stato celebrato il matrimonio tra Demir e Zerrin, la quale si è sacrificata per tentare di salvare il fratello Sahin, finito in carcere ingiustamente. Nello specifico, Demir ha convinto Zerrin a diventare sua moglie, dopo averle detto di essere in possesso di un filmato in grado di scagionare Sahin. Nel bel mezzo della cerimonia, Kaya ha fatto irruzione e ha invitato la sua amata Zerrin a non sposare Demir. A seguito delle nozze, quest’ultimo ha mantenuto la sua promessa, per aver fatto tornare in libertà Sahin.