Negli episodi della soap turca Forbidden Fruit in programmazione su Canale 5 da lunedì 24 a venerdì 28 agosto 2026, Sahika Ekinci (Nesrin Cavadzade) attuerà uno stratagemma per rientrare nell’azienda di Hasan Alì. La darklady apparirà come una persona buona agli occhi della signora Feride Taskin (Gülenay Kalkan), e le offrirà il suo aiuto per separare la coppia formata da Yildiz Yilmaz (Eda Ece) e Cagatay (Berk Oktay).

Cagatay e Yildiz si fidanzano, Feride vuole proteggere suo figlio

Yildiz e Cagatay intraprenderanno una relazione, dopo essersi dichiarati i sentimenti reciproci, nonostante l’opposizione di Feride.

Tuttavia, Yildiz non nasconderà il proprio disagio con Burcu, per averle nascosto di essersi fidanzata.

Nel contempo, Feride escogiterà un piano per proteggere suo figlio Cagatay, con la convinzione che Yildiz lo stia manipolando.

Cenk propone una collaborazione lavorativa Yildiz

Ad approfittare della situazione, ci penserà Sahika, chiedendo un favore alla signora Feride, e in cambio le assicurerà di aiutarla a far lasciare Yildiz e Cagatay.

Successivamente, Cenk proporrà una collaborazione lavorativa a Yildiz, ma Cagatay inviterà subito la propria amata a rifiutare in preda alla gelosia.

Riepilogo: Sahika è stata estromessa dall’azienda di Hasan Alì

A seguito della morte di Halit, la sua azienda Holding Argun è stata rilevata dal ricco imprenditore Hasan Alì.

Ben presto, Sahika ha accusato Mert di aver tentato di abusare di lei, per farlo estromettere dalla società. Tuttavia, il suo piano ha finito per ritorcersi contro di lei, appena Mert è riuscito a dimostrare la propria innocenza. Sentendosi preso in giro, Hasan Alì è stato determinato a cacciare Sahika dalla sua azienda in preda alla furia. Appena Sahika è finita in carcere insieme a Ender, con l’accusa di essere coinvolta con il decesso di Halit, l’imprenditore ha colto l’occasione per agire. In particolare, Hasan Alì ha convinto le due darklady a cedergli le loro quote in maniera momentanea, ma quando le ha fatte tornare in libertà ha impedito a entrambe di rimettere piede nella struttura. A quel punto, Ender e Sahika hanno unito le loro forze per vendicarsi.