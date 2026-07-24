Nei nuovi episodi della soap turca Forbidden Fruit, le due ex nemiche Ender Celebi e Sahika Ekinci stringeranno un’alleanza inaspettata contro Hasan Alì Kuyucu e Yildiz Yilmaz, soprattutto per poter rimettere piede nell’azienda dell’imprenditore che un tempo apparteneva al defunto Halit Argun.

Hasan Alì inganna Ender e Sahika

Prossimamente, si assisterà al decesso di Halit, che perderà la vita durante uno scontro con le sue ex Ender, Yildiz e Sahika. Dopo che saranno passati tre mesi dalla morte dell’imprenditore, quest’ultima tramerà alle spalle di Yildiz e Ender, visto che insinuerà il dubbio in Zehra, che suo padre sia stato ucciso.

Ender e Yildiz finiranno in carcere, e non perderanno tempo per far arrestare anche Sahika, appena capiranno del suo zampino con la loro detenzione. Cagatay chiederà aiuto a suo padre Hasan Alì, per far scagionare la sua novella sposa Yildiz. A quel punto, l’imprenditore Hasan Alì, diventato il nuovo proprietario della Holding Argun si prenderà gioco di Ender e Sahika, convincendole ad affidargli le loro azioni in maniera temporanea per essere scagionate, dopodiché convincerà Zehra a ritirare la denuncia.

Ender e Sahika aiutano Feride a far finire il matrimonio del figlio Cagatay

Appena saranno libere, Ender e Sahika si renderanno conto di essere cadute in una trappola di Hasan Alì, quando proibirà a entrambe di continuare a lavorare nella sua azienda.

A causa dei problemi economici, Ender non avrà altra scelta, oltre a quella di trasferirsi in un quartiere popolare con il fratello Caner. La donna sarà determinata a farla pagare ad Hasan Alì e di Yildiz.

Successivamente, Sahika si presenterà nella nuova casa di Ender, la quale accetterà di ospitarla, e di servirsi del suo aiuto per attuare la sua vendetta. Per iniziare, le due alleate busseranno alla porta di Feride, e le daranno dei consigli per far finire il matrimonio del figlio Cagatay e Yildiz.

Riepilogo: Sahika ha aiutato Yildiz

In precedenza, Sahika invece ha offerto il suo aiuto a Yildiz, per farla ricongiungere con il figlio Halitcan. L’obiettivo di Yildiz, è stato anche quello di far lasciare l’ex marito Halit e Ender. Ben presto, l’imprenditore si è infuriato con Ender, con la convinzione che abbia chiesto alla nuova tata di somministrare dei medicinali a suo figlio.