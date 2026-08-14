Un emozionante incontro tra Pia e Petra nelle prossime puntate de La Promessa farà commuovere: appena guarita, la governante ringrazierà la collega.

Le anticipazioni rivelano che Pia farà una carezza a Petra che le assicurerà che non dimenticherà mai tutto ci che ha fatto per lei. Pia aiuterà Petra a scendere in cucina per la prima volta dopo la malattia: Simona e Candela saranno stupite dalla grande forza della governante.

Petra pronta a tornare al suo posto a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa annunciano grandi emozioni che vedranno protagonista Petra.

Nelle puntate in onda, alla governante è appena stato diagnosticato il tetano: "Petra morirà", ha detto il medico a Don Samuel. Presto tutti saranno affranti per il triste destino della governante, ma Manuel riporterà ancora speranza grazie a un siero sperimentale. La governante peggiorerà nonostante tutto e il parroco le darà l'estrema unzione: sarà in questo momento che Petra parlerà citando Lazzaro. Finalmente il peggio sembrerà passato, anche se per la donna la ripresa sarà dura e molto lenta. Petra potrà contare sull'aiuto dei servitori che non le faranno mancare l'affetto e l'assistenza. Il medico raccomanderà riposo assoluto, ma appena si sentirà meglio, Petra deciderà di alzarsi e vestirsi.

La prima persona con cui parlerà sarà Pia e ci sarà un momento molto commovente tra le due colleghe.

La grande forza di Petra stupirà Simona e Candela

Nelle prossime puntate de La Promessa, Petra ci terrà molto a ringraziare Pia per esserle stata accanto. In lacrime, la donna farà una carezza alla governante e le dirà che chiunque avrebbe fatto lo stesso al suo posto. Successivamente, Petra scenderà in cucina, sorretta da Teresa e Pia. nel vederla, le cuoche saranno stupite. La governante si siederà e parole di gratitudine anche nei confronti degli altri colleghi. La fragilità e la commozione di Petra non lasceranno indifferente nessuno. La governante dirà che si sente pronta anche a tornare al suo lavoro, ma Simona e Candela saranno piuttosto perplesse. "Meglio aspettare", diranno, "La situazione è molto delicata". Petra, però, dimostrerà di avere una grande forza d'animo.