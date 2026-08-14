È ufficiale: Noemi Bocchi sarà una delle protagoniste della nuova edizione di Ballando con le Stelle, lo show televisivo condotto da Milly Carlucci. L'annuncio della sua partecipazione, che la rende la quarta concorrente confermata, è avvenuto il 14 agosto 2026 attraverso una storia pubblicata sul suo profilo Instagram. Nel video, la flower designer si mostra impegnata in un allenamento di danza, ispirandosi a un celebre video di Michael Jackson.

L'annuncio social e l'ironia di Francesco Totti

La storia Instagram ha catturato l'attenzione anche grazie alla divertente interazione con il compagno di Noemi Bocchi, Francesco Totti.

Durante l'allenamento, si sente la voce dell'ex capitano della Roma che, con il suo tipico umorismo, chiede: “Ma che stai a fa’?”. La risposta di Bocchi, “sembro lui?”, in riferimento a Michael Jackson, ha scatenato l'ilarità di Totti, che ha replicato: “uguale proprio!”. L'ironia del calciatore non si è fermata qui, con un'altra battuta: “Ma che ti sei operata all’anca?”. Poco dopo, Noemi Bocchi ha reso ufficiale la notizia con entusiasmo: “Mi ha chiamato Milly! Devo andare a Ballando con le Stelle!”. Totti, mantenendo il tono scherzoso, ha commentato: “Ma stai a scherza’… Lascia perdere”. La neo-concorrente ha poi salutato i suoi fan, promettendo: “Ragazzi, ci vediamo presto”.

Il cast della nuova edizione e un possibile ritorno di Totti

Con l'ingresso di Noemi Bocchi, il cast della nuova stagione di Ballando con le Stelle, che prenderà il via il prossimo 3 ottobre, si arricchisce ulteriormente. I nomi già annunciati includono il calciatore Alessandro Matri, la conduttrice e influencer Aurora Ramazzotti e il cantautore Eugenio Finardi. L'attesa è alta anche per un possibile ritorno di Francesco Totti sulla pista da ballo. L'ex Pupone, già superospite nel 2025 di “Sognando Ballando con le Stelle” e a lungo corteggiato dalla produzione dello show, potrebbe infatti fare la sua apparizione per almeno una serata, per la gioia dei suoi numerosi ammiratori.

Ballando con le Stelle: il format dello show di Milly Carlucci

Ballando con le Stelle è uno dei programmi di punta di Rai 1, un celebre talent show di danza condotto con maestria da Milly Carlucci. Basato sul fortunato format internazionale "Dancing with the Stars", lo show vede personaggi noti del mondo dello spettacolo, dello sport e della cultura cimentarsi in complesse coreografie di ballo, affiancati da ballerini professionisti. Ogni esibizione viene valutata da una giuria tecnica di esperti e dal pubblico a casa, che contribuisce a decretare i vincitori di ogni edizione.