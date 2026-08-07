"Melek è tua figlia": con queste parole Meryem sconvolgerà suo marito Ziyan nelle prossime puntate de L'Erede.

Le anticipazioni tv rivelano che Ziyan rimprovererà Meryem per aver tolto la vita ai genitori di Melek. A quel punto la donna gli rivelerà che Hilmi e Nergis conoscevano un segreto molto rischioso: "Melek e Yildiz sono sorelle". Ziyan dovrà sedersi per metabolizzare la verità.

Melek a un bivio ne L'Erede

Le anticipazioni de L'Erede raccontano che le nozze di Melek procederanno tra alti e bassi e causa della presenza di Yildiz. Le due donne saranno in perenne conflitto, anche perché Serhat non sarà in grado di prendere una decisione chiara e preferirà vivere con entrambe le mogli.

Quando Melek andrà a trovare suo marito e lo vedrà dormire tra le braccia di Yildiz avrà un crollo, tanto che valuterà l'idea di divorziare. Vedendola soffrirà così, i genitori di Melek le chiederanno di partire con loro per Istanbul. A battersi maggiormente per questa causa sarà la madre, Nergis, che chiederà a Serhat di divorziare da sua figlia se la ama davvero. Lui, a malincuore, accetterà e farà preparare le carte del divorzio da Melek. Nel frattempo, Nergis avrà un duro confronto con Sultan e minaccerà di dire a tutti che Melek e Yildiz sono sorelle, intimandole di spingere suo figlio verso il divorzio. La signora Yelduran, a quel punto, chiamerà Meryem e la avvertirà del fatto che Nergis sa tutto: "Agisci subito", le dirà.

La madre di Yildiz chiamerà subito uno dei suoi uomini e di lì a poco i genitori di Melek moriranno in un incidente.

Il segreto di Meryem e Sultan a rischio

Nelle prossime puntate de L'Erede, Serhat darà la notizia a Melek: "I tuoi genitori sono morti". Per la donna sarà un colpo durissimo, ma potrà contare sull'affetto di suo marito che le assicurerà vendetta contro il colpevole. Meryem, incurante del pericolo, chiamerà Melek e la minaccerà: "Lascia Urfa se non vuoi fare la stessa fine dei tuoi genitori". La donna capirà che è stata Meyem a compiere il delitto e partirà la caccia all'uomo che ha provocato l'incidente. Serhat lo troverà, ma Asir gli impedirà di parlare sparandogli prima. Ziyan capirà che è stata sua moglie a uccidere Nergis e Hilmi e si scaglierà contro di lei temendo ancora sangue. Meryem, a quel punto, gli rivelerà il suo segreto: "Melek è tua figlia, lei e Yildiz sono sorelle". Ziyan sarà sconvolto e dovrà sedersi per metabolizzare la notizia.