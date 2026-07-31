Serhat distruggerà Melek nelle prossime puntate de L'Erede: "Voglio il divorzio", le dirà quando lei tornerà alla villa con le migliori intenzioni di ricominciare.

Le anticipazioni tv rivelano che Melek avrà il cuore spezzato, inconsapevole del fatto che a convincere Serhat a divorziare è stata proprio sua madre Nergis.

L'Erede ancora diviso tra Yildiz e Melek

Le anticipazioni de L'Erede raccontano che tra Melek, Serhat e Yildiz la situazione si farà sempre più complicata e sarà sempre più difficile capire i veri sentimenti di Yelduran. Serhat dirà di amare molto Melek, ma non riuscirà a staccarsi da Yildiz neanche quando tutta la sua famiglia vorrà la ragazza fuori dalla villa.

La figlia di Ziyan, inoltre, rischierà il carcere per aver sparato a Dalyan e per questo Serhat la porterà in una casa in montagna. Qui, i due potranno conoscersi meglio, mentre Melek resterà alla villa e sarà sempre più lontana da suo marito. Serhat, infatti, non riuscirà a perdonare a sua moglie di essersi alleata con Dalyan e non si fiderà più di lei, tanto che non le dirà neanche dove si trovano lui e Yildiz. Sarà Akif a dire a Melek dov'è suo fratello e lo farà per seminare zizzania. La donna andrà subito alla casa in montagna e sarà decisa a fare pace con Serhat, ma tutto prenderà una piega diversa.

La grande delusione che distruggerà Melek

Nelle prossime puntate de L'Erede, Melek andrà a trovare Serhat ma lo sorprenderà a dormire abbracciato a Yildiz.

Alla donna sarà chiaro che suo marito provi qualcosa per l'altra moglie e tornerà in lacrime a casa. Sevde le consiglierà di restare con Serhat e dargli almeno la possibilità di spiegarsi. Nergis, invece, chiederà alla figlia di divorziare da Serhat e tornare con lei e suo marito a Istanbul. Melek preferirà scegliere il cuore e dopo averci pensato bene tornerà da Serhat, pronta a iniziare una nuova pagina con lui. L'uomo, però, la gelerà quando le mostrerà le sue intenzioni: "Voglio il divorzio", dirà Serhat. Attraverso i suoi ricordi si capirà che a spingerlo a divorziare sarà Nergis che gli chiederà di stare lontano da sua figlia se la ama, perché non fa altro che piangere. Per Melek sarà un dolore insopportabile.