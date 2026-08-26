Da lunedì 31 agosto a venerdì 4 settembre tornano su Rai3 i nuovi episodi di UPAS. Gli spoiler vedono Mori sempre più sottopressione, al punto che avrà un atteggiamento fuori controllo anche causato dall'ossessione nei confronti di Greta. Intanto anche il rapporto tra Anna e Alberto sembra avere una battuta d'arresto, poiché l'avvocato appare confuso da un gesto autolesionista commesso dalla donna.

Anticipazioni UPAS

Le anticipazioni legate alle nuove puntate della soap tv UPAS, vedono al centro della trama l'atteggiamento di Stefano Mori. L'uomo continua ad essere ossessionato da Greta, al punto che mostra un lato di sé aggressivo e inquietante.

Mori non riesce proprio a restare calmo davanti alla sintonia raggiunta tra Roberto Ferri e Greta Giordano. Inoltre i problemi sul luogo di lavoro con il suo acerrimo nemico, non fanno altro che aumentare la sua frustrazione.

Intanto la stessa Greta riceve una proposta di lavoro che la porterà a Salerno e medita di accettarla proprio per andare più lontana possibile da Mori. Tuttavia la donna appare combattuta in quanto non sa come dirlo a sua figlia Cristina e soprattutto come l'adolescente prenderà la cosa. Bice e Massaro si ritrovano a casa Guido e Mariella, ma tra i due scoppia un litigio. Micaela invece sente il bisogno di proteggere Samuel dalla costante presenza di Lorenza, ma anziché migliorare la situazione ci sarà un peggioramento.

Clara riceve una proposta di lavoro da Marika e quindi decide di rimettersi in gioco. Diego si confida con Raffaele e Ornella circa la sua situazione sentimentale.

Alberto prende le distanze da Anna

Per quanto riguarda gli altri spoiler di Un posto al sole, il rapporto tra Anna e Alberto subisce una battuta d'arresto.

Tutto ha iniziato quando la donna riceve un messaggio da parte del padre, che sembra scombussolarla. Nel frattempo Alberto cerca di sorprendere la sua amata per il suo compleanno e decide di regalarle un costoso anello. Ancora scossa per i messaggi ricevuti dal padre, Anna commette un gesto autolesionista e quando Palladini arriverà apparirà piuttosto scosso e confuso. Motivo per cui l'uomo deciderà di allontanarsi.

A tenere banco è anche la questione legata agli affetti famigliari: Alberto non è riuscito a chiarire con suo figlio Gianluca e quindi cerca conforto in Niko. Quest'ultimo però rassicura l'amico sul fatto che è giusto dare il tempo al tempo.