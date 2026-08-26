Nei nuovi episodi della seconda stagione di Far Away, si assisterà all’arresto di Cihan Albora (Ozan Akbaba), che farà i conti con la giustizia volontariamente, per scoprire la verità sulla morte del defunto fratello Boran (Burç Kümbetlioğlu).

Ecmel nega a Cihan di essere il responsabile della morte di Boran

Ben presto, Cihan verrà a conoscenza che Fikriye ha avuto una relazione con Halis, al quale ha mostrato una fotografia della figlia Alya e del nipote Cihan. A quel punto, Cihan sospetterà del coinvolgimento di Halis con la morte del fratello Boran avvenuta a causa di un incidente stradale, ma non dirà niente a sua madre Sadakat.

Inoltre, Cihan sarà convinto che l’omicidio di suo fratello sia stato commissionato da suo zio Ecmel, così preparerà un piano per introdursi in prigione.

Le anticipazioni, dicono che il marito di Alya distruggerà un magazzino con un incendio, e finirà nella stessa cella in cui saranno rinchiusi Halis e Ecmel. Quest’ultimo negherà di essere coinvolto con la fine di Boran, quando suo nipote Cihan gli farà delle domande. Halis invece sosterrà che il responsabile della morte di Boran vive a Gerusalemme, dopo aver cercato di mettere in cattiva luce Ecmel.

Cihan trova il nascondiglio di Halis

Appena tornerà in libertà pagando una cauzione, Cihan farà liberare anche Halis, per consentirgli di portarlo dal mandante dell’assassinio di suo fratello.

L’obiettivo di Cihan, sarà ancora quello di scoprire se Ecmel e Nadim sono veramente colpevoli.

Appena sarà libero, Halis farà capire di non aver rispettato l’accordo, visto che si nasconderà in una casa, ma verrà trovato subito dal marito di Alya.

Riepilogo: Ecmel è il vero padre di Boran

In precedenza, è emersa la verità sul passato del defunto Boran. E’ venuto alla luce che quest’ultimo non è affatto il figlio di Azem come i suoi familiari hanno creduto per anni, ma di Ecmel. La dottoressa Alya è venuta a conoscenza del legame di parentela tra il suo defunto primo marito Boran e Ecmel, grazie al dottor Ugur. Alya è stata messa in guardia, poiché il suo collega le ha fatto notare che suo figlio Deniz potrebbe correre un grosso pericolo, qualora Ecmel venisse a conoscenza di essere il nonno del bambino.