Isola d'Elba, se piove durante la vacanza in alcune strutture il soggiorno è gratis

Le temperature nel Belpaese non sono sicuramente delle migliori, nonostante siamo ormai a primavera inoltrata. Pioggia e freddo si sono infatti riversati in Italia negli ultimi giorni. Le temperature fredde e quasi invernali si protrarranno ancora per diversi giorni e questo mese di maggio sarà sicuramente ricordato come uno dei più freddi degli ultimi anni.

Ovviamente, con questo clima non proprio primaverile, quasi nessuno cercherà di prenotare una vacanza proprio nel mese di maggio, per paura di avere le ferie rovinate dal clima instabile.

L'ente del turismo dell'Isola d'Elba ha così deciso di lanciare un'iniziativa per incentivare la prenotazione nelle strutture del posto, proponendo un rimborso per tutti i turisti che incontreranno la pioggia durante il loro soggiorno.

Costi di pernottamento rimborsati se piove in vacanza

Sono molti gli italiani che prima di partire guardano le condizione climatiche e che annullano le proprie ferie se le il tempo è brutto.

L'ente del turismo dell'Isola d'Elba ha deciso di lanciare un'iniziativa chiamata #ElbaNoRain. In base a questo nuovo incentivo, se mentre si è in vacanza dovesse piovere per almeno due ore al giorno, tutti i costi del pernottamento all'interno della struttura dove si alloggia verranno rimborsati. Molte strutture della principale isola della Toscana hanno deciso di aderire all'iniziativa, in modo che i visitatori possano continuare a prenotare nonostante il clima sia incerto.

In particolar modo, il rimborso dei costi avverrà se durante la giornata pioverà per più di due ore tra le dieci del mattino e le otto di sera, altrimenti si pagherà la normale tariffa prevista.

Claudio Della Lucia, responsabile della Gestione associata del turismo dell’Isola d’Elba, ha dichiarato che ci sono località in grado di regalare meravigliose giornate anche senza le spiagge e il mare. 'Ci sono delle esperienze che non hanno necessariamente bisogno del sole per essere godute. C'è l'arte, la cultura o la gastronomia'.

L'iniziativa che incentiva il turismo

Sicuramente l'iniziativa farà piacere a molti turisti. Oltre alle spiagge, l'Elba offre infatti diversi musei da poter visitare. L'occasione sembra dunque essere molto ghiotta, anche se non tutte le strutture locali hanno deciso di aderire all'iniziativa garantendo il 100% del rimborso per i turisti. Diversi alberghi hanno però accettato di entrare a far parte dell'iniziativa, che per la precisione sarà valida soltanto per il mese di maggio.

In questo modo, tutti coloro che decideranno di partire per dedicarsi un momento del relax, non si dovranno più preoccupare del clima che troveranno in vacanza, perché in ogni caso de qualcosa andrà per il verso 'storto' a causa del meteo potranno essere rimborsati.