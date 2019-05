In data 26 maggio 2019 si svolgeranno le elezioni europee. I cittadini saranno chiamati alle urne per rinnovare i deputati italiani del Parlamento UE. Oltre alle consultazioni per la scelta dei 76 europarlamentari, si eleggerà il sindaco in oltre 3.800 comuni italiani nella stessa giornata. In occasione della tornata elettorale, Trenitalia e Italo hanno proposto agevolazioni per chi andrà a votare. Si potrà usufruire di sconti fino al 70% per viaggiare verso il proprio comune di residenza.

Trenitalia, sconto del 70% per le elezioni

Trenitalia, sconto del 70% sulle Frecce

Trenitalia prevede una riduzione del 70% sui Viaggi di andata e ritorno in occasione delle prossime elezioni europee o amministrative. Lo sconto è valido per viaggiare in 2ª classe su tutti i treni del servizio nazionale (Frecciargento, Frecciabianca, Intercity e IntercityNotte), nonché per il servizio Standard sui treni Frecciarossa. Mentre, per chi sceglie i treni regionali, la riduzione applicata è pari al 60%.

Pubblicità

Le agevolazioni per gli elettori riguardano anche i residenti all’estero, per i quali è prevista l’offerta Italian Elector, valida per i viaggi a bordo degli Eurocity che collegano l’Italia con la Svizzera. Il regolamento di Trenitalia, prevede che il viaggio d’andata non debba essere effettuato prima del 17 maggio 2019, mentre il viaggio di ritorno non debba essere effettuato oltre il 5 giugno 2019. In ogni caso, è necessario arrivare a destinazione entro l’orario di chiusura delle operazioni di voto e si può rientrare soltanto dopo l’apertura dei seggi elettorali.

Le medesime agevolazioni verranno mantenute anche successivamente per l’eventuale turno di ballottaggio, soltanto per le elezioni amministrative, previsto per il 9 giugno 2019.

Italo, sconto del 60% sui treni AV

Italo propone uno sconto del 60% sull’acquisto dei biglietti di andata e ritorno in occasione della tornata elettorale in programma tra poche settimane. Si può viaggiare sui treni ad alta velocità risparmiando oltre la metà del prezzo, ma solamente per quanto riguarda le tariffe Flex o Economy, in ambiente Smart o Comfort.

Pubblicità

Al pari del rivale, anche in questo caso troviamo le medesime date entro cui bisogna effettuare i viaggi. L’andata deve essere in una data compresa tra 17 e 24 maggio, mentre il ritorno deve essere in una data compresa tra 26 maggio e 5 giugno. Per usufruire della riduzione è necessario acquistare online sul sito ufficiale e selezionare l’opzione “ACQUISTA CON SCONTO ELEZIONI”. L’offerta si trova in prima pagina su www.italotreno.it. Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che bisogna avere con sé la tessera elettorale a bordo del treno.

Pubblicità

Questo vale anche per Trenitalia.