La capitale del Giappone, Tokyo, con i suoi circa 13 milioni di abitanti è una meta ambita dai turisti di tutto il mondo. L'area metropolitana è abitata da quasi 44 milioni di persone e la città è divisa in 24 quartieri tra i quali Shinjuku, sede del Governo Metropolitano.

Pillole di storia

Nata nel 1603, Tokio è una città relativamente giovane: Tokugawa Ieyasu instaurava, in quegli anni, il governo feudale e l'imperatore viveva alla corte di Kyoto. In quel periodo la città si chiamava Edo e nel corso dei decenni successivi fu sottoposta a vari interventi di ingegneria civile.

Dal 1868 Edo viene ribattezzata Tokyo e diventa la nuova capitale del Giappone, sostituendo la precedente, Kyoto.

I quartieri di Tokyo

Tokyo è una città ricca di stimoli: essa è divisa in molti quartieri, ognuno con le sue specifiche caratteristiche. Tra i più importanti vi è Shinjuku, sede del governo metropolitano e ricca anche di divertimenti a attrazioni. Shibuya è invece il posto ideale per fare shopping, rinomata anche per la statua del cane Hachiko, situata nell'affollato incrocio della città. Per gli appassionati dell'elettronica Akihabara offre un infinità di negozi ed è famosa per i suoi locali molto particolari.

Non manca l'eleganza di Roppongi, che di notte si trasforma in un sobborgo trasgressivo. Ma il rione dell'alta moda per eccellenza è Ginza, con i negozi dai brand più famosi del mondo. Ueno è invece rinomata per i suoi templi ed è ideale per trascorrere una giornata in mezzo alla natura.

Ogni quartiere ha dunque le sue caratteristiche e un turista che visita Tokyo può quindi godere di attrazioni, moda, tecnologia e natura.

I mezzi di trasporto di Tokyo

I mezzi di trasporto di Tokyo sono rinomati in tutto il mondo per la loro velocità e puntualità. Il mezzo più pratico per spostarsi è sicuramente la metropolitana, molto usata dai giapponesi e dai turisti perché efficiente ed economica.

Essa è formata da ben 13 linee, senza contare poi la rete ferroviaria locale. I mezzi di trasporto di Tokyo sono considerati fra i più funzionanti del mondo e trasportano ogni giorno milioni di passeggeri.

La capitale del Giappone è inoltre considerata una città molto sicura: secondo le statistiche conta, infatti, una bassissima incidenza di furti, aggressioni e reati.

Non si può visitare Tokyo senza rimanere affascinati, colpiti e lasciarla senza la voglia di ritornarci nuovamente.