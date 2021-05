La Sardegna, dopo un recente periodo in zona rossa e arancione, sta finalmente per passare in zona gialla, e al suo riaprirsi corrisponde un forte incremento nella richiesta del turismo, che si associa anche all'imminente arrivo dell'estate.

Anche quest'anno, nonostante le restrizioni e le regole ancora presenti per arginare la pandemia provocata dal Covid-19, la Sardegna continua ad essere una delle mete più ambite sul piano nazionale e non solo.

La Sardegna, meta ambita dai turisti

Ma cosa rende la Sardegna, così ambita al punto da essere una delle mete in cima ai desideri dei turisti di mezzo mondo?

Sarebbe riduttivo parlare del solo mare che, per la sua bellezza, incanta chiunque, nel suo affacciarsi su spiagge da sogno spesso contornate da un verde quasi dipinto che si espande in un cielo di un'azzurro infinito (come le spiagge della Costa Smeralda, di Bosa o della Maddalena) o contornate da secolari rocce (come Is Arutas o S'Archittu).

La Sardegna è sì mare e spiagge, ma ha anche una montagna in cui sorgono località nelle quali molte tradizioni resistono al tempo (Belvì, Fonni, Desulo). Inoltre l'isola ha anche molta collina con i suoi laghi incantevoli (come il lago di Gusana e l'Omodeo) e pure pianura (il Campidano).

L'isola è anche ricca di cultura e tradizione, coi suoi costumi e dialetti diversificati per ogni realtà, coi suoi canti e balli che si perdono nella notte dei tempi, con le sue sagre e coi suoi miti eterni.

Cosa offre la Sardegna al turista

Il mare, la montagna, i laghi, la natura, le tradizioni, gli usi e i costumi, sono particolarmente apprezzati dal turista che sceglie la Sardegna.

Oltre a tutto ciò, la l'isola mette a disposizione una cucina apprezzata nel mondo per i suoi sapori, l'alta qualità e la molteplicità dei prodotti, che spaziano tra mare e terra: piatti a base di pesce che si alternano a pietanze di carne, primi piatti tradizionali (come culurgiones e gnocchetti), dolci e pane tipici di ogni località (come le seadas e il pane di semola) e liquori tipici (come il mirto).

Il tutto in un clima di accoglienza e cordialità che rendono la Sardegna un luogo tra i più ospitali in Italia.

Le procedure per raggiungere la Sardegna in questo periodo

Per raggiungere la Sardegna in un periodo come quello attuale, ancora fragile a seguito della pandemia, ad oggi è necessario registrarsi presso il sito "Sardegna Sicura" (misura in vigore sino al 28 maggio), tramite il modulo online e presentare una copia della ricevuta di registrazione unitamente alla carta di imbarco e a un documento di identità, sia presso gli aeroporti che le stazioni marittime.

In viaggiatore, dovrà, inoltre a dichiarare di aver effettuato il vaccino anti-Covid oppure avere un tampone con esito negativo nelle 48 ore prima della partenza.