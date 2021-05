La Cooperativa Sociale La Spiga di Meda, che si occupa di servizi domiciliari, educativi e di aggregazione, in vista dell'estate e della riapertura dei Centri Estivi, intende individuare figure educative sia per i Centri di Cormano e Cinisello Balsamo che per quello di Garbagnate Milanese.

L'offerta di lavoro e i requisiti richiesti

L'offerta proposta dalla Cooperativa Sociale La Spiga, che da trent'anni lavora nei servizi rivolti alla persona nelle Province di Monza e Brianza, mira all'individuazione di educatori professionali per i Centri Estivi per l'infanzia situati a Cormano-Cinisello Balsamo e Garbate Milanese.

Le strutture accoglieranno i bambini della scuola dell'obbligo, ossia gli alunni della scuola dell'infanzia, della primaria e delle medie. L'inizio delle attività è previsto per il mese di giugno per il Centro Estivo di Garbate Milanese, mentre a luglio avrà inizio l'attività presso i Centri di Cormano-Cinisello Balsamo. Il lavoro proposto si svolgerà presso tutte le Strutture dal lunedì al venerdì.

Il requisito richiesto per poter inoltrare la propria candidatura per le offerte lavorative è il conseguimento della laurea in scienze dell'educazione oppure il possesso di un titolo equipollente

L'offerta di lavoro relativa ai Centri Estivi di Cormano-Cinisello Balsamo ha come termine di scadenza il giorno 30 giugno, mentre quella concernente il Centro di Garbate Milanese è valida sino al 31 giugno.

Come candidarsi all'offerta di lavoro

Coloro che, in possesso del requisito richiesto, sono interessati a candidarsi alle Offerte di lavoro come educatori per i Centri Estivi per l'infanzia della Cooperativa Sociale la Spiga possono farlo accedendo al sito preposto.

Cosa sono centri estivi per l'infanzia?

Si tratta di strutture attive nel periodo estivo per accogliere i bambini al termine dell'anno scolastico.

I Centri Estivi rappresentano una iniziativa importante sia per i bambini, in quanto rappresentano uno spazio di socializzazione ed espressione importante per la loro crescita, che per le famiglie sia sotto il profilo educativo che per quel che riguarda la cura dei figli nel periodo di chiusura delle scuole.

In genere i Centri Estivi accolgono i bambini per tutta la giornata e sono organizzati in gruppi attraverso una programmazione settimanale che vede l'alternarsi di laboratori e giochi .

I Centri includono spesso i momenti del pasto e tutte le attività sono definite nel rispetto della fase evolutiva di ciascun gruppo di bambini.

La figura dell'educatore è, all'interno di queste Strutture, fondamentale in quanto si lavora con persone nella fase di crescita ed è importante che le figure di riferimento, in un ambiente per loro nuovo, siano adulti capaci di relazionarsi in maniera educativa favorendo la socializzazione, l'espressività e il loro benessere.