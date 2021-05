New York non finisce mai di stupire, con le sue innovazioni in ogni campo e le sue strutture che si erigono alte nel cielo americano, come il One Vanderbilt, uno dei quattro grattacieli più alti di New York, per il cui completamento sono appena iniziati i lavori sia per la realizzazione di un ascensore panoramico da brividi che per un osservatorio a oltre 300 metri di altezza.

Un grattacielo tra i più alti di New York

One Vanderbilt è un bellissimo grattacielo che si erige magnificamente nel cielo di Manhattan, quartiere tra i più popolari della Grande Mela.

Si tratta di una struttura straordinaria, di ben 427 metri e 77 piani, che è stata inaugurata nel Settembre 2020 e il cui costo è stato stimato in 3,3 miliardi di dollari.

Il grattacielo, che si caratterizza per l'alta qualità dei materiali utilizzati per la sua realizzazione, si propone come struttura d'eccellenza nel design e nell'offerta tecnologica ed offrirà ambienti dedicati al mondo del mercato immobiliare, dell'economia e della finanza, oltre che ad attività commerciali.

One Vanderbilt, che, ad oggi, vanta oltre la metà degli uffici affittati, si erige nei pressi della Grand Central Terminal Station e si pone come una costruzione di grande orgoglio oltre che un vero monumento per la città di New York.

Il fascino dell'ascensore di vetro

Questo grattacielo che sorge a Manhattan, non solo si distingue per essere l'edificio più alto del famoso quartiere di NewYork, ma anche in quanto sarà caratterizzato dalla presenza di un particolare ascensore esterno in vetro e sky box trasparenti, una struttura che si innalzerà per ben 368 metri lungo la costruzione, offrendo, a chi vi accede, la possibilità di scoprire la metropoli americana dall'alto.

Ascent, questo l'ascensore che caratterizzerà l'One Vanderbilt, si affaccerà sopra la Madison Avenue, grazie sia alla sua struttura e grazie ai materiali con i quali è stato realizzato, regalerà una vista mozzafiato della Grande Mela e del suo infinito panorama urbano.

L'ascensore di vetro del più alto grattacielo di Manhattan, una volta in cima si fermerà per alcuni minuti così da permettere una straordinaria vista panoramica della città di New York.

L'osservatorio del One Vanderbilt

Tra il 57esimo e il 59esimo piano del grattacielo di Manhattan si erigerà, inoltre, il il Summit One Vanderbilt, un osservatorio che permetterà una vista panoramica della città a 335 metri di altezza. Si tratta di un osservatorio particolare costituito da parti sporgenti in vetro che permetteranno di contemplare la città sentendosi sospesi.

I biglietti per poter visitare l'osservatorio saranno acquistabili on line a partire dal mese di ottobre 2021.

L'One Vanderbilt, con il suo ascensore di vetro e l'osservatorio, saranno quindi, non solo un fiore all'occhiello e un orgoglio per i cittadini della metropoli americana, ma anche uno dei molteplici spazi di attrattiva di una città che non stancherà mai di stupire con le sue innovazioni e la sua tecnologia.