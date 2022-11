Fra i piccoli borghi della Toscana più gettonati dai turisti internazionali e italiani c'è Monteriggioni: una suggestiva rocca medievale immersa fra le colline e situata a pochi chilometri dalla città di Siena.

Storia e architettura di Monteriggioni

A Monteriggioni una corona di 14 torri regge una cinta muraria in pietra lunga 570 metri e rimasta incredibilmente intatta. Il borgo fu costruito dai senesi negli anni 1213-1219: la sua posizione ideale, posta sulla denominata "Montagnola Senese", consentiva di controllare le valli dell’Elsa e dello Staggia in direzione di Firenze, storica rivale di Siena.

Il borgo è quello originario nato nel Medioevo; entrando attraverso la porta principale, si raggiunge la grande piazza in cui domina l’edificio che più conserva intatti i caratteri medievali, la Chiesa di Santa Maria Assunta.

Intorno, il museo delle armature che ospita fedeli riproduzioni di armi e armature medievali e rinascimentali, le casette, le botteghe, i ristorantini. Anche l'architettura "naturale" non viene data per scontato qui: lungo la via Francigena potete trovare indicazioni e spiegazioni in merito alla flora e fauna locale.

Monteriggioni da Poesia

Passeggiare sulle mura della rocca, permette di vivere l’emozione del giro di ronda delle antiche guardie, e di godere della vista mozzafiato sui paesaggi della campagna del Chianti e della Valdelsa.

Fu davanti a tale bellezza che il poeta fiorentino Dante, nella sua opera più famosa la Divina Commedia, si sentì ispirato a scrivere nel canto XXXI dell'Inferno: '...però che, come in su la cerchia tonda Monteriggion di torri si corona, così la proda che 'l pozzo circonda torregiavan di mezza la personali orribili giganti, cui minaccia Giove del cielo ancora quando tona".

“Monteriggion di torri si corona" peraltro è il nome che è stato dato alla Festa Medievale di Monteriggioni che si svolge ogni anno nel mese di luglio. In occasione di questo evento gli abitanti di Monteriggioni indossano i costumi dell’epoca per inscenare la vita del comune nei secoli che l’hanno vista al centro di lotte per il possesso.

La gastronomia locale

Monteriggioni è il luogo perfetto per gli appassionati del buon vino: non mancano le cantine vinicole in cui degustare del Chianti Classico o del Chianti dei Colli Senesi, vini che si sposano perfettamente ai prodotti tipici coltivati nel territorio, come lo zafferano, il formaggio, il miele. Non potrebbe essere altrimenti, visto che Monteriggioni si trova nel cuore pulsante della Toscana e ne rappresenta pienamente sapori e tradizioni culinarie tramandate da secoli.

Un altro prodotto di nicchia è senza dubbio l'olio extravergine d'oliva prodotto nelle colline circostanti che vanta un'antica origine tramandata da contadini locali di generazione in generazione. Un prodotto di pregiata qualità che va ad accostarsi perfettamente ai piatti prodotti localmente.

A tavola la carne di manzo è portata principale della zona, tra queste colline nasce e cresce la famosa e genuina Chianina. Questa razza produce una carne magra da cui si ottiene la bistecca della fiorentina da accompagnare con fagioli cannellini conditi con sale e pepe.