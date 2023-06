In Giappone, l'ofuro indica il tradizionale bagno giapponese, molte spa lo propongono come metodo per rilassare mente e corpo, purificare la pelle e rigenerarsi. Viaggiare è scoprire anche il benessere, ma vediamo esattamente in che cosa consiste l'ofuro, un rito che fa parte dell' antica tradizione giapponese da secoli. Per fare un bagno nell' ofuro, ci si immerge in una vasca di cipresso giapponese in acqua caldissima che arriva fino a 42°C, i vapori profumano di resina e di olii essenziali come quello di hinoki, sono emollienti e lenitivi. La curiosità è che l' ofuro più che un rito di pulizia è un rito di benessere.

L' ofuro, in cosa consiste il rito

In Giappone la preparazione dell'ofuro parte nel tardo pomeriggio, si inizia a scaldare l' acqua nella quale ci si immerge ed il rito si svolge principalmente la sera, quando terminano gli impegni della giornata e ci si può finalmente rilassare. La stanza predisposta per l'ofuro si chiama furoba non è esattamente un bagno ma è composta da una vasca ed una piccola doccia, non ci sono i servizi igienici. Entrando nella furoba si può trovare una profonda vasca in legno pregiato, legno hinoki, il cipresso giapponese che sprigiona un intenso odore balsamico. Con la doccia si purificano corpo e capelli ed in seguito ci si immerge nella vasca in modo molto lento. Inizia così una fase di profondo rilassamento.

L' ofuro, piccole curiosità

Usciti dalla vasca, dopo l' immersione l' acqua non viene buttata ma riutilizzata dagli altri membri della famiglia. Per questo è importante lavare con cura il corpo prima di entrare. L'accesso all'ofuro segue un ordine gerarchico, prima gli ospiti per assicurare l' acqua più calda, poi gli anziani, il padre e poi la madre con i bambini piccoli che sono accompagnati dai genitori fino a quando non sono in grado di fare il bagno da soli.

L'ofuro è un rito che serve per corpo e spirito tipico di una cultura che non divide questi due elementi.

L'ofuro anche a casa propria

Dopo una lunga giornata di lavoro si sente la necessità di lasciare andare tanti pensieri e scaricare lo stress. L'ofuro serve per coccolarsi un po'. A casa propria è possibile preparare un bagno di relax.

Si riempie la vasca con acqua calda, si spengono le luci e accendono le candele e con olio essenziale e di cipresso si ricreano i profumi tradizionali giapponesi. È consigliabile non usare le temperature che usano i giapponesi, noi occidentali non siamo abituati. Inoltre, il bagno dell'ofuro è sconsigliato a chi ha determinate patologie. È il momento di rilassarsi, soprattutto quando le giornate sono intense e faticose. L'ofuro può essere un ottimo rimedio per eliminare le tossine accumulate durante il giorno e ridare una nuova sensazione di benessere al corpo che può ritrovare equilibrio ed armonia.