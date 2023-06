Per la felicità dei più piccoli, ma anche dei più grandi, il parco Zoom di Torino da quest'anno offre la possibilità di vivere i vari momenti della giornata a stretto contatto con la natura, in una sorta di Africa ricreata.

Il parco zoologico Zoom

A Torino è possibile fare dei Viaggi come se ci si trovasse in Africa. Tutto questo viene offerto dal parco zoologico Zoom con le novità 2023: l'ambiente è strutturato in maniera tale da sembrare un vero e proprio resort africano, immerso nella natura incontaminata. I 36 eco-lodge nei quali i visitatori hanno la possibilità di alloggiare o trascorrere del tempo in vari momenti della giornata, sono costruiti ricreando fedelmente l'atmosfera, la cultura e i colori del continente sahariano.

Ci si può, quindi, immergere in varie attività e paesaggi dal più confortevole al più wild; infatti l'area si estende per circa 3000 metri quadrati.

Oltre il safari

La parola "safari" è un termine in lingua swahili che significa "viaggio". Non a caso è di utilizzo comune, ormai, per indicare soggiorni a stretto contatto con la natura, fatti soprattutto in Africa. Le attività che vengono proposte in questa tipologia di viaggi sono uniche nel loro genere tra avventura, emozioni, senso del rischio e della libertà. Il parco Zoom ha messo in atto una serie di iniziative per poter vivere a pieno queste sensazioni, anche se ci si trova in Italia. Tra le novità di quest'anno primo tra tutti è sicuramente da citare il "walk-safari": una passeggiata senza auto, per muoversi a contatto di animali e piante africane.

Tra gli habitat ricreati ci sono la savana, la giungla asiatica (anche detta tempio delle tigri), un "anfiteatro di pietra" dedicato ai rapaci, una sorta di isola che somiglia al Madagascar, la baia sudafricana dei pinguini, la "rupe del Masai Mara" ispirata al Serengeti e ai suoi leoni. Il bioparco ha creato anche zone per momenti più rilassanti come la "Savana Terrace": ci si sveglia col ruggito dei leoni, si fa colazione o aperitivo con le giraffe.

La scelta, altrimenti, potrebbe ricadere anche sulla "Monkey Terrace", per chi ha piacere di stare tra le simpatiche scimmie. Con il "Secret Zoom" si può decidere di svegliarsi all'alba e osservare tutta la procedura del feeding insieme ai keeper del parco prima dell'apertura. Inoltre il giardino zoologico ha aperto il primo glamping italiano: "Lake Eyasi" ospita una serie di ristoranti che si occupano di cucina internazionale, affacciati sul lago.

Sostenibilità e salvaguardia

Il parco Zoom non è soltanto un esempio di innovazione, ma si impegna partecipando attivamente a varie campagne di salvaguardia. Innanzitutto è fondamentale l'obiettivo di sensibilizzare sul tema delle specie a rischio estinzione: le attività organizzate cercano di emozionare e far riflettere grandi e piccini. Altri temi importanti per il bioparco sono la conservazione degli habitat naturali e la tutela dell'ambiente. L'idea di ricreare il paesaggio si fonda sullo scopo di far capire al visitatore la necessità di salvaguardare la biodiversità e sostenere la ricerca per aumentare la conservazione. Il patrimonio universale è uno e va tutelato. Come specificato dall’Amministratore Delegato di Zoom Umberto Maccario, infatti, “Tra i nostri obiettivi c’è l’educazione delle nuove generazioni, elemento essenziale affinché venga compresa l’importanza del rispetto per il nostro pianeta: un patrimonio universale che tutti noi dovremo imparare a preservare”.