Il 3 giugno si celebra la giornata mondiale della bicicletta, una ricorrenza fissata dalle Nazioni Unite tramite una risoluzione del 12 aprile 2018, al fine di informare sui benefici sociali e fisici derivanti dall'uso della bicicletta come mezzo per spostarsi sia nel tempo libero che per attività lavorative e sportive.

La giornata mondiale della bicicletta: il 3 giugno

Le Nazioni Unite con la loro scelta, arrivata all'unanimità dall'Assemblea riunita in votazione, hanno voluto sottolineare l'importanza della bicicletta come mezzo di trasporto educativo, utile sia per educazione fisica tra adulti e ragazzi, sia a livello sociale.

Andare in bicicletta infatti previene le malattie cardiocircolatorie, è utile alla forma fisica e libera la mente dagli stress accumulati da una vita sedentaria.

Istituendo la giornata ufficiale dedicata alla bicicletta le Nazioni Unite hanno voluto mandare un messaggio di affermazione del contributo del ciclismo per uno sviluppo di una società sostenibile, in quanto andare in bicicletta è alla portata di tutti, non è un'attività esclusiva e favorisce anche la socializzazione.

Andare in bicicletta ha un impatto positivo sullo stile di vita, sul fisico e sulla salute, oltre a fare bene a tutte le età, prevenendo anche diabete e rischio di tumori e ictus.

Inoltre a livello sociale utilizzare la bicicletta è considerato un mezzo di trasporto solidale, economico e green, rispettoso della natura che ci circonda; un mezzo sostenibile per spostarsi nel nostro pianeta.

Lo scopo della risoluzione delle Nazioni Unite

Le Nazioni Unite hanno voluto fissare al 3 giugno la giornata ufficiale dedicata alla bicicletta al fine di incoraggiare gli Stati che sono membri ad includere la bicicletta all'interno delle loro politiche sociali ed economiche, favorendo nuovi programmi di sviluppo internazionali, regionali e nazionali.

Le Nazioni Unite vogliono spingere gli Stati membri ad adottare nuove forme di viabilità che favoriscano l'impiego della bicicletta come principale mezzo di trasporto in quanto diffuso ed utilizzato da tutta la popolazione.

Un altro obiettivo della giornata mondiale della bicicletta è quello di favorire l'integrazione tra ciclisti ed addetti alle politiche di viabilità al fine di sviluppare nuovi protocolli e piani stradali cittadini ed extraurbani per una migliore fruibilità da parte dei ciclisti.

Inoltre nella giornata mondiale della bicicletta vengono sviluppate numerose iniziative per la socializzazione e la diffusione del mezzo di trasporto tra giovani, adulti e famiglie, creando eventi di impatto nazionale ed internazionale.