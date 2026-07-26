Villa Sant'Andrea di Taormina Mare è stata inclusa nella prestigiosa selezione dei World's Best Hotels 2026 di La Liste, autorevole guida internazionale con sede a Parigi. L'annuncio, diffuso nel mese di luglio, conferma la struttura siciliana tra le massime espressioni dell'ospitalità a livello mondiale. La Liste si distingue per un rigoroso metodo di valutazione, basato sull'analisi approfondita di migliaia di fonti qualificate, che comprendono guide di viaggio rinomate, pubblicazioni specializzate del settore e recensioni verificate degli ospiti.

I criteri di eccellenza e il riconoscimento internazionale

Ogni anno, La Liste identifica le migliori strutture alberghiere a livello globale, esaminando oltre 7.000 hotel in tutto il mondo. L'edizione 2026 premia in particolare le proprietà capaci di offrire esperienze autentiche, personalizzate, sostenibili e profondamente legate al territorio. L'ingresso di Villa Sant'Andrea in questa esclusiva selezione ne sottolinea l'eccellenza internazionale, frutto di una qualità dell'accoglienza e di un'attenzione ai dettagli costanti.

Questo importante riconoscimento valorizza il lavoro quotidiano dell'intero team di Villa Sant'Andrea. Con passione, professionalità e meticolosa attenzione, il personale contribuisce a creare esperienze memorabili per gli ospiti provenienti da ogni parte del mondo.

Nell'edizione 2026, Villa Sant'Andrea si annovera tra le ventitré proprietà del gruppo Belmond presenti nella classifica.

La Liste: un punto di riferimento per l'ospitalità globale

Con la sua sede a Parigi, La Liste aggrega e analizza dati provenienti da centinaia di guide internazionali, pubblicazioni di viaggio e recensioni dei clienti, coprendo oltre 7.300 hotel in 200 paesi. La classifica 2026 ha visto un raro ex aequo, con dieci hotel che hanno condiviso il punteggio massimo di 99,5 su 100. Tra le strutture di punta figurano nomi illustri di località come St Moritz, Positano, Parigi, Bangkok, Chicago e Shanghai. La guida si configura come un punto di riferimento essenziale per i viaggiatori più esigenti e per gli operatori del settore, offrendo una panoramica autorevole delle strutture più apprezzate a livello globale.

La presenza di Villa Sant'Andrea in questa prestigiosa selezione riafferma il ruolo di primo piano dell'hotellerie italiana e, in particolare, siciliana nel panorama internazionale. Questo risultato evidenzia l'importanza di mantenere standard elevati e di proporre un'offerta di ospitalità strettamente connessa alle peculiarità del territorio.