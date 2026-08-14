I porti sardi registrano un'intensa attività di navi da crociera nelle ultime due settimane di agosto e per tutto settembre. Cagliari si conferma capitale degli approdi, con dieci arrivi già ad agosto e una media di una nave al giorno dopo il 15. Tra le navi attese figurano la Msc Musica (16 agosto), l'Aida Cosma (17), la Costa Toscana (18) e una doppietta il 19 con la Msc Splendida e la Buena Vista. Seguiranno la Queen Victoria e la Britannia, oltre a ulteriori scali di Msc Musica, Costa Toscana, Msc Splendida e Aida Cosma.

Olbia: la stagione degli approdi

Anche Olbia si distingue per il suo traffico crocieristico. L'arrivo dell'Aidastella è previsto per Ferragosto. Nei successivi undici giorni sono attesi sette approdi, inclusa una doppia presenza il 27 agosto con la Marella Discovery e la Crystal Serenity. La stagione si preannuncia lunga: a settembre sono programmati ventitré approdi a Cagliari e ventuno a Olbia, confermando l'importanza dei due porti come destinazione per le principali compagnie di crociera.

Il Piano Approdi Integrato 2026

Il "Piano Approdi Integrato 2026" inserisce i porti italiani, inclusi quelli sardi, in un calendario dettagliato di arrivi di navi da crociera. Il documento riporta, per ogni porto, date di arrivo e partenza, nomi delle navi, compagnie armatrici e dettagli sulle agenzie coinvolte. Questo piano consente una gestione organizzata e trasparente del traffico crocieristico, favorendo la pianificazione delle attività portuali e turistiche nei territori interessati.