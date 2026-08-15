Ferragosto non è soltanto la giornata simbolo dell'estate italiana. È anche uno dei momenti di maggiore movimento per il turismo e per i consumi. Nel periodo compreso tra il 1° e il 23 agosto 2026, secondo le stime di CNA Turismo e Commercio, sono attesi in Italia circa 17,4 milioni di turisti, con oltre 78 milioni di pernottamenti e una spesa turistica diretta superiore ai 9 miliardi di euro.

Ferragosto, un motore per l'economia italiana

I numeri mostrano quanto il tradizionale appuntamento di metà agosto continui ad avere un peso rilevante sull'economia.

Dei 17,4 milioni di turisti stimati nel periodo centrale del mese, circa 8,4 milioni sono italiani e 9 milioni stranieri. La permanenza media prevista è di circa 4,5 notti.

Secondo un'analisi del Centro studi di Unimpresa pubblicata il 13 agosto, l'impatto economico complessivo legato al periodo di Ferragosto può superare i 15 miliardi di euro, considerando anche gli effetti indiretti e l'indotto generato da turismo, commercio, ristorazione, servizi e altre attività.

Non si tratta quindi soltanto del denaro speso per alberghi, case vacanza o trasporti. Il movimento turistico alimenta una filiera molto più ampia, che coinvolge ristoranti, bar, stabilimenti balneari, negozi, attività culturali e imprese locali.

Il mare resta protagonista, ma cambiano le vacanze

Tra le preferenze dei viaggiatori il mare continua a occupare una posizione centrale, ma cresce anche l'interesse per esperienze differenti e per destinazioni capaci di offrire qualcosa oltre alla tradizionale vacanza balneare. Le stime di CNA evidenziano infatti una domanda crescente per vacanze esperienziali.

Borghi, montagna, città d'arte, natura ed esperienze legate alle tradizioni locali entrano così sempre più nelle scelte di chi viaggia. Una tendenza che contribuisce a distribuire i flussi turistici anche al di fuori delle località balneari più conosciute.

Anche la tavola fa girare l'economia

Uno dei settori maggiormente coinvolti dal Ferragosto è quello della ristorazione.

Secondo FIPE-Confcommercio, la sola giornata del 15 agosto dovrebbe generare oltre 1 miliardo di euro di spesa nei pubblici esercizi, tra ristoranti, bar e altre attività.

Ad agosto, complessivamente, i consumi fuori casa sono stimati in 10,8 miliardi di euro. I ristoranti rappresentano la quota maggiore, con circa 6,2 miliardi, mentre ai bar sono attribuiti circa 2,2 miliardi.

Per la sola giornata di Ferragosto, invece, almeno 500 milioni di euro dovrebbero essere spesi tra pranzi e cene al ristorante. A questa cifra si aggiungono i consumi generati da bar, stabilimenti balneari e altri pubblici esercizi, portando il totale oltre la soglia del miliardo.

Un Ferragosto sempre più internazionale

Un altro elemento significativo riguarda la componente straniera. Nel periodo tra il 1° e il 23 agosto sono previsti circa 9 milioni di turisti stranieri, un numero superiore a quello degli italiani in viaggio nello stesso arco temporale.

Il dato conferma il ruolo dell'Italia come destinazione internazionale durante l'estate e mostra quanto la domanda proveniente dall'estero sia importante per alberghi, ristoranti, stabilimenti e attività commerciali.

Una festa che va oltre il 15 agosto

Il fenomeno Ferragosto, quindi, non si esaurisce nella singola giornata. Dietro il pranzo in famiglia, la giornata al mare o la cena al ristorante c'è una macchina turistica che coinvolge milioni di persone e migliaia di attività.

Con 17,4 milioni di turisti, oltre 78 milioni di pernottamenti, più di 9 miliardi di euro di spesa turistica diretta e un impatto economico complessivo stimato oltre i 15 miliardi, Ferragosto 2026 conferma così il proprio peso sull'economia italiana.

E mentre per milioni di persone il 15 agosto rappresenta semplicemente una giornata di festa, per una parte consistente del sistema turistico italiano è uno dei momenti più importanti dell'intera estate.