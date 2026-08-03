Dopo oltre dieci anni di inattività, l'albergo comunale di Oliveto Lucano, situato in provincia di Matera, ha finalmente riaperto le sue porte. La struttura, che per lungo tempo è rimasta chiusa diventando un simbolo delle difficoltà che affliggono molti piccoli borghi dell’entroterra lucano, è stata completamente trasformata in ‘Olivé – Dimora Lucana’. Questo significativo recupero è stato reso possibile grazie all’investimento mirato di un gruppo di imprenditori provenienti da Turi, in provincia di Bari. L'iniziativa non rappresenta solo l'inaugurazione di una nuova realtà ricettiva, ma segna il ritorno di un presidio turistico atteso da anni, offrendo una concreta opportunità di rilancio e sviluppo per l'intera comunità locale.

L'amministrazione comunale di Oliveto Lucano ha enfatizzato come questa riapertura sia molto più di un semplice taglio del nastro. È, infatti, il primo risultato tangibile di una strategia ben definita, volta alla valorizzazione del territorio. Negli ultimi anni, il Comune ha intensificato gli sforzi, investendo nella promozione e nel potenziamento della rete sentieristica, nella creazione di aree attrezzate e nella salvaguardia del ricco patrimonio ambientale e paesaggistico. L'obiettivo primario è stato quello di rafforzare la vocazione turistica del borgo, situato in una posizione privilegiata, immerso nel suggestivo Parco regionale di Gallipoli Cognato e delle Piccole Dolomiti Lucane. Questa area è sempre più apprezzata da un pubblico eterogeneo, dagli amanti del trekking a chi predilige il turismo lento e le esperienze autentiche a stretto contatto con la natura.

Un investimento nel futuro della comunità

La rinascita dell'ex albergo comunale è stata catalizzata dall'interesse di alcuni imprenditori pugliesi. Essi sono stati attratti non solo dalle intrinseche potenzialità turistiche dell'area, ma anche dal suo inestimabile patrimonio ambientale, che include meraviglie naturali come Monte Croccia e le Petre de la Mola. L'amministrazione comunale ha evidenziato la profondità di questa scelta, affermando che gli imprenditori hanno deciso di investire "prima ancora che in un immobile, in una comunità, nella sua storia e nelle sue potenzialità". Questo investimento strategico restituisce a Oliveto Lucano un servizio essenziale, assente da oltre un decennio, e si propone di elevare il turismo a una potente leva per lo sviluppo economico e sociale dell'intero territorio.

Il percorso amministrativo verso la riapertura

Il Comune di Oliveto Lucano ha ufficialmente comunicato il positivo completamento del procedimento amministrativo relativo alla locazione dell'albergo comunale, ubicato strategicamente in Piazza Umberto I. A seguito della regolare stipula del contratto e della successiva consegna delle chiavi, la struttura è ora pienamente fruibile, restituendo alla collettività un bene pubblico che per anni è rimasto inutilizzato. L'amministrazione locale interpreta questo traguardo come una chiara conferma della propria visione politica e amministrativa: rimettere in funzione il patrimonio pubblico per generare concretamente sviluppo locale e un'economia reale, proiettando Oliveto Lucano verso un futuro di crescita e prosperità.