Le condizioni meteorologiche della nostra penisola sono state piuttosto instabili negli ultimi giorni. L'estate ha subito una brusca interruzione per via di alcune perturbazioni che hanno portato dei temporali sparsi a macchia di leopardo su tutta la penisola italica.

Benché al nord le temperature siano state leggermente sopra la media, ci sono stati parecchi rovesci di un'intensità ragguardevole che si andranno ad acuire durante il corso dei prossimi giorni, portando anche delle nevicate sulle Alpi ad una quota fra i 1.800 e i 2.000 metri. Le previsioni meteo [VIDEO] ci dicono che il tempo peggiorerà sulla Calabria e la Sicilia, tant'è che la Protezione Civile ha lanciato l'allerta arancione su queste due regioni.

Allerta meteo su Calabria e Sicilia

Una perturbazione arriverà dal Tirreno meridionale e determinerà condizioni di forte instabilità su Calabria e Sicilia. Per questo motivo la Protezione Civile ha ritenuto opportuno diramare un comunicato in cui si lancia l'allerta arancione sulle due regioni. Dal Nord invece arriveranno correnti di aria fredda dall'Atlantico, determinando condizioni di maltempo sulle regioni settentrionali e un crollo termico atteso per questo weekend [VIDEO]. Non c'è da stupirsi, siccome la Calabria e la Sicilia, soprattutto sulle coste, sono state colpite da forti temporali negli ultimi giorni.

Ma l'allerta arancione non è stata l'unica segnalata nel bollettino, poiché anche le regioni settentrionali saranno colpite dal maltempo, cosa che ha portato la Protezione Civile ad includere nel bollettino altre regioni, a cui viene segnalata l'allerta gialla.

Allerta meteo-idro gialla: le regioni

Le regioni per cui è stata diramata l'allerta meteo gialla sono molte di più. Nello specifico, parliamo di: Sicilia (sul versante nord-orientale, sulle isole Pantelleria, e sul versante dello Stretto di Sicilia), Basilicata, Calabria (versante ionico settentrionale, centro-settentrionale e centro meridionale e sul versante tirrenico settentrionale), Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Molise, Puglia, Sicilia, Umbria, Valle d'Aosta e Veneto. Queste regioni sono indicate per l'allerta meteo riguardante i temporali.

Invece per i rischi idrogeologici le regioni segnalate sono altre, nello specifico: Abruzzo, Basilicata, Calabria (versante ionico settentrionale, versante ionico centro-settentrionale, versante ionico centro-meridionale e versante tirrenico settentrionale), Piemonte, Sardegna, Sicilia (sul versante ionico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, versante Stretto di Sicilia), Valle d'Aosta e Veneto.