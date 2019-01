Annuncio

Negli ultimi giorni le previsioni del meteo [VIDEO] per l'Italia parlano di una fase dell'inverno delicata, che potrebbe far registrare ulteriori peggioramenti a partire da domenica, 27 gennaio, quando la penisola sarà bersaglio di una nuova perturbazione. Le cose sono destinate a peggiorare dal 29 gennaio, con l'arrivo di un ciclone che inizialmente si formerà nella zona della Sardegna e che rafforzerà i venti di maestrale e lo scirocco nel basso Tirreno. Previste anche forti mareggiate.

Meteo: il problema siccità al nord

Al nord non piove ancora, ma una nuova grande perturbazione è attesa a partire da domenica. Secondo il meteo [VIDEO] tuttavia, la catena alpina farà ancora una volta da "scudo" naturale.

Avremo pioggia in abbondanza e neve al meridione, ma il nord Italia ancora alle prese con la siccità, con tutte le conseguenze negative che questo comporta specie per l'agricoltura. Al nord dell'Italia infatti mancherebbero piogge significative da oltre un mese, così come spiegato all'Ansa dal meteologo Paolo Corazzon.

L'arrivo della neve al sud e in particolare in Campania

Non è così al centro sud, dove è addirittura comparsa, in questi giorni, la neve sulla cima del Vesuvio. In Italia il grande freddo è arrivato dal nord Europa e precisamente dalla Groenlandia ma, ha interessato soprattutto dapprima la costa ligure e poi l'Appennino, le isole, ma anche la Campania e un po' tutto il centro-sud. La caratteristica principale delle nevicate attese nei prossimi giorni è che potrebbero cadere anche in pianura, e non solo a quote medio-alte, come invece accade di solito.

Sulla Campania, nello specifico, si segnala l'allerta meteo lanciata dalla protezione civile poche ore fa, a partire dalle 20 di oggi e fino alla stessa ora di domani 25 gennaio, per neve e gelate diffuse.

Meteo, peggioramento della situazione da domenica 27, prima del ciclone del 29

Secondo gli studiosi meteorologi da domenica assisteremo ad un'ulteriore fase di peggioramento della situazione, effetto del "vortice polare" che ormai da giorni ha colpito l'Italia. Il quadro generale vedrà quindi ancora temperature basse e fasi di tempo instabile. Sicuramente la situazione potrebbe rivelarsi critica in regioni come Campania e Calabria. Le Previsioni meteo prevedono l'arrivo di un nuovo ciclone sull'Italia dal giorno 29. La situazione rimane comunque variabile e si attendono aggiornamenti.