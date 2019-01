Annuncio

Annuncio

Effetto della frequenza dei ripetitori che in natura non esistono, delle variazioni del campo magnetico terrestre [VIDEO] o, secondo le ipotesi più bizzarre ed estreme, segnali di ufo in avvicinamento o dell'apocalisse prossima ventura. A Rimini da una settimana a portare scompiglio, paura e angoscia, sono stormi di uccelli in quantità impressionante che dal cielo "precipitano" disorientati per poi schiantarsi contro auto e case. Parecchi cittadini hanno segnalato in questi giorni l'incredibile fenomeno che pare uscito fuori dal famoso film Uccelli di Alfred Hitchcock.

Uccelli impazziti, segnalazioni dalla zona di Vergiano

Le segnalazioni sono arrivate per lo più da Vergiano, frazione dell'entroterra riminese. La prima del genere è stata riportata dal Resto del Carlino e risale a una settimana fa.

Advertisement

Non è accaduto come nell'inquietante film di Hitchcock in cui volatili omicidi attaccano umani per distruggerli. Però si è verificato qualcosa che ha impressionato non meno chi ne è stato testimone. Un residente ha raccontato che era in cantina a fare dei lavoretti quando il figlio allarmato è corso a chiamarlo: un centinaio di storni, uccelli dell'ordine dei passeriformi molto comuni, si era schiantato contro una finestra dell'abitazione e i muri. Caduti a terra, alcuni uccelli erano però solo tramortiti: appena si sono ripresi, si sono alzati in volo.

A seguire, a Rimini uno storno ha centrato un'auto [VIDEO]. Il conducente si è visto venire addosso una spaventosa macchia nera, ha sentito un gran fracasso, ha fermato il mezzo perché non vedeva più niente. Per l'impatto, molti esemplari sono rimasti a terra stecchiti.

Advertisement

I migliori video del giorno

A episodio terminato, il parabrezza sembrava uscito da un film dell'orrore: pieno di sangue e piume. L'esperto, Claudio Arrigoni, del Servizio territoriale agricoltura, caccia e pesca della Regione, ha detto che si tratta di un fatto veramente anomalo, visto e considerato che gli storni sono uccelli acrobatici e mostrano la loro abilità facendo volute ardite. Potrebbero essere stati disorientati o malati. Bisognerebbe analizzarne i corpi.

A Rimini uccelli 'suicidi' come in un film

Le segnalazioni sono state tante come i momenti di paura. Più che al film di Hitchcock l'accaduto ha fatto pensare, secondo alcuni, alla più recente pellicola di fantascienza 'The Core' del 2003. Nel movie succede che a Boston 32 persone che sembravano in buono stato di salute muoiono tutte nello stesso istante. In realtà portavano il pacemaker e un'anomalia del campo magnetico terrestre, ha mandato in tilt i loro dispositivi. Per lo stesso motivo, piccioni disorientati impazziscono e si schiantano morenti contro gli edifici, creando panico e incidenti.

A Rimini e dintorni, sembrerebbe che la realtà abbia tratto spunto dalla fantascienza.

Città 'bestiali', strani fenomeni animali

Alcune città si segnalano per la loro componente 'bestiale' o per strani fenomeni e comportamenti animali insoliti, mai visti. In Emilia Romagna, proprio in questi giorni, è capitato un episodio non meno inquietante. Nella zona tra Cesena e Cesenatico, c'è stata un'invasione di ratti bianchi nelle strade, soprattutto nelle ore notturne, che saltavano sulle auto e, come impazziti, si mordevano tra loro.

L'invasione ha creato un'emergenza igienico-sanitaria. Sembrerebbe che siano arrivati da una zona in cui c'era un allevamento di piccioni che un privato ha chiuso. Ma sarebbero rimaste scorte di cibo tali da favorire la proliferazione dei ratti. Finché sono finite e molti esemplari si sono riversati in campagne e strade, alcuni restando schiacciati sotto le auto. Di fatto è in atto una derattizzazione senza precedenti. Le carcasse di grossi ratti sarano analizzate presso la Ausl. Dopo Roma, agli onori delle cronache soprattutto per ratti, ora 'di casa', oltre che nei cinema storici [VIDEO] della città o alla metro Cipro in zona Vaticano, anche in Campidoglio, gabbiani e cinghiali, anche Cesena e Rimini hanno avuto una visibilità bestiale.