Drammatico incidente stradale [VIDEO]nella provincia di Catania, precisamente nei pressi del comune di Misterbianco. La vittima, ancora una volta purtroppo, è un giovane ragazzo di appena ventitrè anni, Mirko Leone, che è deceduto mentre stava andando a lavoro all'alba di venerdì 18 gennaio, dopo aver sbattuto contro un palo di un cartellone pubblicitario. Secondo quanto riferisce il noto sito Fanpage.it, infatti, è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estrarre il suo corpo oramai senza vita dalle lamiere dell'automobile.

Il ragazzo, che abitava nel piccolo paesino di Aci Bonaccorsi, con la sua morte ha provocato un grandissimo dolore tra i suoi familiari e tra tutti coloro i quali lo conoscevano.

Tragedia a Catania: muore a soli ventitré anni in un incidente stradale

Secondo quanto si apprende dal sito in questione, il ragazzo ha perso improvvisamente il controllo della propria autovettura, andando a schiantarsi letteralmente contro un cartellone pubblicitario. Nella giornata di domenica 20 gennaio avrebbe festeggiato il suo ventiquattresimo anno di età, ma purtroppo il destino non gli ha concesso questa gioia. Sul luogo dell'incidente, sulla tangenziale in direzione Catania, sono intervenute le forze dell'ordine per effettuare i sopralluoghi necessari per cercare di chiarire la dinamica dell'incidente, ancora non appurata definitivamente. Ciò che si sa, al momento, è che il giovane stava andando a lavorare con la sua Chrysler, ma non è stato definito se a causare l'incidente mortale sia stato un colpo di sonno, una distrazione oppure un qualche problema al mezzo.

Quel che è certo è che l'impatto è stato talmente violento che i vigili del fuoco hanno dovuto faticare molto per poter estrarre Mirko dalla vettura. Il giovane Mirko lascia i suoi genitori e due fratelli più grandi. A seguito della sua morte, sono stati tantissimi i messaggi di cordoglio e vicinanza apparsi soprattutto sui social network, con diverse persone che hanno voluto scrivere un pensiero nei suoi confronti e dargli un ultimo saluto. Quella di Mirko è purtroppo soltanto l'ultima morte causata da un incidente stradale. Nei giorni scorsi, infatti, in provincia di Napoli, ha perso la vita il ventenne Michele Coppeto [VIDEO]: il giovane è andato a schiantarsi con la sua moto contro un mezzo pesante, morendo praticamente quasi sul colpo, lasciando nella disperazione i familiari.