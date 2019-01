Annuncio

Un nuovo pianeta molto simile a Nettuno sarebbe stato scoperto nel nostro Universo. Si tratterebbe di un pianeta dalle dimensioni leggermente minori rispetto all'ottavo pianeta, ma che ruota intorno ad una stella grande come il Sole [VIDEO]. Il mini-Nettuno, che dista a 53 anni luce dalla Terra, è stato "avvistato" dal telescopio spaziale Tess, che è stato mandato dalla Nasa alla caccia di nuovi pianeti che si trovano nell'Universo. Tale scoperta è stata annunciata durante il congresso dell'American Astronomical Society che si svolge annualmente a Seattle.

Il nuovo mini-Nettuno

Il pianeta molto simile a Nettuno è stato denominato HD 21749b e si trova nella costellazione denominata del Reticolo. Tale pianeta ruota intorno ad una stella che risulta essere brillante quanto quella del Sole.

Inoltre le sue dimensioni si avvicinano molto a quelle dell'ottavo pianeta del Sistema Solare, dato che è stato appurato che il diametro è il triplo rispetto quello della Terra. La sua massa è invece 23 volte quella del nostro pianeta. Grazie a questa misurazione i ricercatori hanno realizzato che la sua atmosfera è molto più densa rispetto a quella del pianeta Nettuno. Per quanto riguarda la temperatura, i 150 gradi del pianeta scoperto lo rendono inadatto alla formazione di esseri viventi. HD 21749b ruota molto velocemente, tanto che il suo anno dura appena 36 giorni, ed è più freddo rispetto a Mercurio.

La scoperta del satellite Tess

Il telescopio spaziale Tess è stato lanciato nell'aprile 2018 con l'obiettivo di scoprire nuovi pianeti o corpi celesti simili alla Terra. In tutto questo periodo, il satellite in questione è riuscito a monitorare oltre 200 mila stelle.

Questo è il terzo pianeta che Tess è riuscito a scoprire, ma già il gruppo di ricerca ha annunciato di aver trovato anche un altro pianeta intorno alla stessa stella [VIDEO]. I ricercatori coordinati da Diana Dragomir del Mit lo hanno rivelato in una ricerca al The Astrophysical Journal Letters (che non è stata ancora pubblicata). Tali pianeti sono stati monitorati dal satellite Tess, che cerca i pianeti che viaggiano in contrapposizione al disco del loro sole. In questo caso il telescopio spaziale è in grado di individuare la variazione della luminosità della stella dovuta al passaggio del pianeta. Il piccolo Nettuno è stato scoperto proprio grazie al fatto che orbita intorno ad una stella luminosa quanto il Sole del nostro sistema solare.