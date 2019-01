Annuncio

Era uscita di casa ma non era più riuscita a rientrare. Il destino è stato crudele per Sofia Van Schoick, una bambina di due anni e mezzo del New Hampshire (Usa). Il freddo intenso degli ultimi giorni ha stroncato la piccola, che è stata ritrovata con una camicia e i piedi scaldi. Secondo quanto riferito da CBS Boston, i poliziotti hanno già iniziato ad indagare sul decesso della bimba uccisa dal freddo [VIDEO] a pochi metri dalla porta della sua abitazione.

Jim Burroughs, capo della Polizia di Newport, ha affermato che, secondo i primi accertamenti, la bimba ha lasciato da sola la casa, senza che il padre e la madre sapessero nulla.

Scoperta da un vicino di casa

L'episodio, avvenuto lo scorso 14 gennaio nel New Hampshire, è decisamente triste e demoralizzante. Lo ha sottolineato anche il numero uno della Polizia di Newport, che pure nella sua carriera si è trovato davanti a scene orribili.

A ritrovare la piccola Sofia senza vita, a pochi metri dalla sua casa, è stato un vicino di casa, che ha riferito di aver sentito piangere verso le quattro del mattino. Sofia si era recata da poco, con i suoi familiari in quella casa. Secondo alcune indiscrezioni, la serratura doveva essere cambiata perché era molto facile aprire quel portone. Un vicino di casa che passa spesso davanti alla casa di Sofia è scoppiato in lacrime ma non ha criticato la madre della piccola, ritenendo che si sia trattato di un brutto incidente [VIDEO]. La Polizia condivide la visione dell'uomo ma non esclude ulteriori indagini in merito.

Temperature scese fino a -29°C

Sul suo profilo Facebook la madre di Sofia ha espresso la tua tristezza e sottolineato che la sua piccola le manca molto. Quando la Polizia è arrivata, due giorni fa, davanti alla casa della vittima, non ha potuto fare nulla: Sofia era già morta.

Le autorità hanno confermato che Sofia era uscita di casa da sola, ma non era stata in grado di rientrare. La minore era stata molto sfortunata perché, in quella notte, le temperature erano scese fino a -29°C. "Non credo che sia stato troppo difficile per la bambina uscire fuori", ha spiegato Jim Burroughs, avallando così la tesi del tragico incidente. Intanto i familiari della minore non riescono ancora a darsi pace. Lindsay Van Schoick, nonna della vittima, ha dichiarato che ancora nessuno sa cosa sia accaduto quella notte. Un vicino di casa, Alan Ayotte, ha reso noto di non aver udito nulla e di aver avuto certezza della tragedia solo dopo l'arrivo delle forze dell'ordine.