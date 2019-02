Annuncio

Annuncio

Million Dollar Vegan è la campagna attiva per chiedere al Papa di adottare una dieta vegana per tutta la durata della Quaresima e incoraggiare i fedeli a seguire il suo esempio. In cambio, Million Dollar Vegan devolverà un milione di dollari in beneficenza. I soldi sono donati dalla Blue Horizon International Foundation, che si occupa di sostenere e connettere tra loro le organizzazioni schierate a favore di una dieta priva di derivati animali.

Promotrice dell'iniziativa è Genesis Butler, attivista americana di soli 12 anni, conosciuta per un suo Tedx talk su come salvare il pianeta (2017). "Combatti il cambiamento climatico, con un cambiamento nella dieta", questo il messaggio che si legge sulla maglietta che indossa nel video della campagna e che è in linea con le ultime ricerche dell'Università di Oxford.

Annuncio

Joseph Poore, tra i principali autori della ricerca e altri colleghi hanno infatti evidenziato quanto i metodi di allevamento e produzione attuali incidano sugli ecosistemi terrestri e acquatici e sul cambiamento climatico, sostenendo che solo una dieta vegana potrebbe invertire questa tendenza.

Alla base di Million Dollar Vegan ci sono quindi motivazioni ambientali, ma non solo. La Butler e gli altri firmatari invitano infatti a prendere consapevolezza di come una dieta vegana possa incidere anche su altri argomenti quali la salute, la fame nel mondo, lo sfruttamento degli animali e, in ultimo (ma non meno importante, visto chi è il principale destinatario della campagna), la religione che professa benevolenza verso tutti gli esseri viventi.

Annuncio

Temi attuali che vanno oltre i valori etici, morali o religiosi, propri di ogni individuo. Sul sito della campagna, inoltre, sono stati pubblicati contenuti per avvicinare chiunque al mondo del veganesimo. Vengono date risposte a domande come "da dove prendo le proteine?", consigliate ricette per cucinare piatti senza derivati animali, e condivise storie e racconti sul mondo vegan.

Sono molti i nomi noti che hanno già firmato e continuano a sostenere la campagna; fra questi Paul McCartney, Moby, Joaquin Phoenix e Mena Suvari. Negli ultimi tempi, l'attenzione a temi come la sostenibilità ambientale, la salute e un comportamento etico nei confronti degli animali, ha spinto numerosi personaggi famosi a esprimersi a favore di una dieta vegana.

Annuncio

All'inizio dell'anno, Beyoncè e Jay-Z, al grido di "Go Vegan", hanno invitato i loro fans a unirsi a loro e seguire una dieta plant-based per salvare il pianeta; a febbraio hanno poi aumentato la posta in gioco: regaleranno infatti biglietti gratis per i loro concerti ai fans che decideranno di adottare il veganesimo come stile di vita.

Ad oggi, il Papa non si è ancora pronunciato sulla campagna. È nota, però, la sua sensibilità verso temi ambientali come il surriscaldamento globale e il maltrattamento degli animali, di cui ha trattato in un'enciclica nel 2015.