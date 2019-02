Annuncio

Dal 15 al 17 febbraio si è tenuto all'Università di Westminster a Londra un convegno intitolato 'Yoga in Healthcare', nel quale si è discusso dell'importanza e dei benefici dello yoga per la Salute. L'argomento è caro alla Royal Family: Meghan Markle, Duchessa del Sussex è infatti un'esperta praticante. Camilla, invece, ha più volte sottolineato che lei stessa si cimenta in posizioni yoga ed esercizi di respirazione, traendone vantaggi per il corpo e per la mente, e che la pratica è importante soprattutto con l'avanzare degli anni. Inoltre, all'inizio dell'anno, il quotidiano Telegraph ha riportato la notizia secondo cui la Prince of Wales Charitable Foundation (Fondazione di beneficenza del Principe del Galles) avrebbe destinato dei fondi alla Prison Phoenix Trust, associazione che si occupa "del benessere spirituale e mentale dei prigionieri, attraverso la pratica dello yoga e la meditazione e grazie al lavoro sul silenzio e sul respiro".

Un segnale evidente di come il Principe Carlo sia un attento sostenitore della pratica dello yoga per il benessere sia fisico che spirituale.

Prince Charles has been helping fund our work through his charitable trusts for thirty years now - he gave us our first ever grant! We are very thankful for his support over the years.https://t.co/5a4k7BlgZC — Prison Phoenix Trust (@PrisonPhoenix) 11 gennaio 2019

Ed è proprio il Principe Carlo che è intervenuto allo 'Yoga in Healthcare' con un discorso scritto a sostegno dello yoga. "Per migliaia di anni le persone hanno praticato yoga per migliorare le proprie vite: lo sviluppo dello yoga terapeutico è un ottimo esempio di come lo yoga possa influenza la salute e i meccanismi di guarigione".

Inoltre, secondo il Reale britannico, le lezioni di yoga "avrebbero enormi benefici sociali, aiutando le persone ad avere più disciplina, più consapevolezza per se stessi e più attenzione alla propria salute". In quest'ottica il beneficio di uno diventa un beneficio per tutti. Il Principe del Galles, infatti, non sottovaluta neanche il discorso economico: praticando yoga in modo preventivo, infatti, il Servizio Sanitario Nazionale del Regno Unito (NHS - National Health Service) potrebbe risparmiare preziose e costose risorse saniatarie da dedicare ad altri pazienti in stato di bisogno.

Per questa ragione, come riportato dal Daily Mail, Duncan Selbie, amministratore delegato del National Health Service, ha dichiarato che "ulteriori finanziamenti del Piano A Lungo Termine del NHS, saranno destinati alla pratica dello yoga".

L'importanza di questa disciplina per il Servizio Sanitario Nazionale è evidente anche sul loro sito web. Hanno infatti un'intera pagina dedicata allo yoga che viene considerato "benefico per chi soffre di pressione alta, per chi ha problemi cardiaci, per chi accusa dolori osseo-muscolari, incluso il mal di schiena lombare, e per chi vive uno stato di stress o depressione". Sulla stessa pagina, ci sono anche indicazioni su quale tipo di yoga scegliere e consigli per iniziare a praticare.

Lo slogan del NHS è "We're here for you. Helping you take control of your health and wellbeing" (Siamo qui per te. Per aiutarti ad avere cura della tua salute e del tuo benessere): una visione del tutto in linea con quella del Principe Carlo che si è detto "felice che si prendessero in considerazione i benefici dello yoga in un convegno sulla salute" e "interessato a seguire lo sviluppo dello yoga terapeutico nel Regno Unito".