La Groenlandia sta subendo danni tremendi dal cambiamento climatico e dal riscaldamento globale. Proprio in queste ore sta girando sul web una foto che, se sulle prime può sembrar simpatica, in realtà rivela una situazione drammatica. I cani trainano la slitta sul ghiaccio quasi completamente disciolto, e sembrano correre sull'acqua. La foto è stata scattata il 13 giugno, ma ora è diventata virale e sta richiamando l'attenzione degli esperti.

La foto del cambiamento climatico

I cani trainano la slitta sull'acqua, mentre il ghiaccio è praticamente invisibile.

Sembrerà un'immagine suggestiva, ma in realtà è il drammatico segnale del cambiamento climatico ormai inarrestabile. La foto è stata scattata a nord-est del Groenlandia il 13 giugno, da un team di ricerca dell'Istituto Meteorologico danese che doveva riprendere alcune attrezzature. Come si è soliti fare in quei luoghi, si sono mossi tramite le slitte trainate dai cani, ma si sono trovati davanti uno scenario del tutto inatteso. Alcuni fiordi, solitamente colmi di ghiaccio, si sono rivelati quasi completamente sciolti, come l'immagine ben descrive.

Proprio a causa del discioglimento dei ghiacci, come se non bastasse, anche la missione dei ricercatori non è andata a buon fine. Infatti le attrezzature per lo studio meteorologico e oceanografico posizionate alcuni mesi fa sui ghiacci, sono affondate e andate perdute.

Un problema anche per le popolazioni del luogo

La catastrofe climatica è un problema da ogni punto di vista. Steffen Olsen, membro dell’Istituto meteorologico danese e autore della foto, ha spiegato che la popolazione del posto vive in stretta relazione con i ghiacci, poiché su di essi si sposta e caccia.

Un simile scioglimento eccessivo dunque per queste persone diventa un vero e proprio dramma, ed è un problema destinato ad allargarsi a tutto il mondo. Senza contare che una situazione tanto estrema rende la sopravvivenza di fauna e flora locali, abituate a ben altre temperature, estremamente precaria.

Da una parte è per vero che questo è il periodo del discioglimento dei ghiacci. Il mese di luglio, in quei territori, è sempre il più caldo. D'altro canto, però, quest'anno le temperature hanno superato anche di 40 gradi quelle abituali, facendo sì che già dal 13 giugno il 40% della Groenlandia aveva perso quasi due miliardi di tonnellate di ghiaccio.

Un simile fenomeno provoca poi un'inevitabile innalzamento del livello del mare, che appunto accoglie quell'enorme quantità di acqua, e questo mette in serio pericolo tutte le comunità costiere della zona. Se ora il pericolo ci sembra lontano, in realtà è proprio a causa dei ghiacci disciolti della Groenlandia che il livello dei mari di tutto il mondo si sta alzando, e nei prossimi anni la questione diventerà drammatica ed evidente per tutto il globo.